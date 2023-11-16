「UFO專家」卓飛旅行團包啲乜　組團去美國睇UFO人均近4萬

卓飛被稱為「外星人及UFO專家」，他曾為J2《兄弟幫》、ViuTV《阿美利堅有外星人》及網台《恐怖在線》等節目擔任嘉賓。日前他的太太Grace在社交平台大爆料，貼出卓飛和第三者激嘴的合照，直指他偷食出軌。



卓飛的太太Grace Chan日前在自己的社交平台上載了數張照片。(fb@grace chan)

一波未完一波又起，日前有網台「星滙網」以「受害人首次開腔大爆卓飛黑材料」做標題開Live。除了粗口橫飛之外，主持人更大爆卓飛辦UFO團收費內幕。主持人在片中表示，卓飛最近辦了一個去美國睇UFO的旅行團，不過他指收費離譜，8日行程的團費每位居然要$35,998，而且這個價錢是按人頭計以及是半房價錢。換言之，如果是與朋友一同參加的話，即需要$35,998 x 2 = $71,996 才可以住一間房。如果想住單人房的話，則另需加付$9,800。

卓飛講到兩種人較易會「吸引」到外星人擄拐，一種是名人，另一種是佔大部份，是一些完全不出名的平凡人。

以8日美國旅行團來說，三萬五算是一個標準價格，例如一些本地旅行社推出的8天美國團價格也介乎$28,999到$38,999之間。不過，卓飛這個UFO旅行團卻有一行細少的條款，原來$35,998團費並不包括來回機票費用。片中，主持人更笑言：「機票都冇包，食同交通係咪自費就唔知。」網台主持人更直言：「呢啲咁嘅斂財人真係，團費$35,998係佔半房，即係兩公婆就乘二...」

有網台主持人直言卓飛是「斂財」。（YouTube截圖）

有網台主持人直言卓飛是「斂財」，「順便」又講黑材料。（YouTube截圖）

根據卓飛於Facebook上發放的旅行團資料顯示，「卓飛美國UFO夢想團 - 8天」行程包括了Area 51門外的餐廳飲啤酒、買手信，到塞東拿山上睇日落，用夜視鏡觀察夜空的UFO，與世界著名的外星接觸者及蜥蜴人親身接觸者Melinda Leslie 面對面接觸，參觀亞利桑那州超巨大隕石坑，與卓飛一同進行心靈感應活動以及參觀加州科學中心California Science Center等等。

「卓飛美國UFO夢想團 - 8天」行程。（截圖）

去Area 51...個門口間餐廳坐。（截圖）

資料中提到的，多數也是位於拉斯維加斯、塞多納、巴斯托等景點附近的酒店，以網上酒店網顯示，價格由每晚$800至$1,800不等。如果以中位數$1,300 計算，則8日住宿成本為約$10,400，但需注意，網上酒店網顯示的價錢為「每間房間」，而「卓飛美國UFO夢想團 - 8天」收取的價格為「半房」...不過「星級旅行團」這回事，收費值得與否真的見人見智。

有分享會同埋睇隕石坑，不過資料寫明「用夜視鏡睇UFO」，咁係咪包「睇到UFO」？。（截圖）

以普通旅行團比較的話，這個「卓飛美國UFO夢想團 - 8天」的行程也頗為豐富，且都是圍繞UFO，行程也較「舒服」沒有過多的購物消費環節。不過第三日行程也頗為「有趣」，因為當中寫明了「用先進軍用夜視鏡觀察夜空的UFO」，是不是即代表「包睇到UFO？」