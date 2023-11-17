呢位港姐冠軍終極回歸重奪皇牌位置　做TVB台慶司儀竟狂被窒

無綫（TVB）《萬千星輝賀台慶》將於本周日（19日）舉行，今年56周年台慶由老中青三代主持齊齊上陣，以彰顯「傳承」精神。早前一眾台慶司儀開會，TVB娛樂台專程前往採訪，曝光台慶司儀陣容，而其中一位竟是重新備受力捧的港姐冠軍。

台慶司儀陣容曝光。（TVB娛樂新聞台影片截圖）

今年台慶司儀共有18人，當然不少得每年台慶都虎相的重量級司儀汪明荃阿姐，此外仲有陳百祥、鄧梓峰、陳貝兒、黎芷珊等人。阿姐一身羽絨牛仔褲現身，淡淡定坐主席位Hold住全場，未出聲已顯阿姐氣場。

阿姐做司儀。（TVB娛樂新聞台影片截圖）

至於較年輕的主持則有港姐冠軍馮盈盈、陸浩明及吳幸美。馮盈盈去年被傳犯下三宗罪，工作量亦忽然大減，更被指讀碩士為轉行鋪路。今終於終極回歸隨即重近再受公司力捧。Dodo姐剛離開TVB，公司又少一位實力主持，而馮盈盈重獲高層芳心，又有得與汪阿姐同場學習，絕對有機會成為阿姐接班人。而馮盈盈回歸後上鏡狀態大勇，一身性感黑絲上衣上陣，期間狂被陸浩明窒着黑絲開會對稿，「見到盈盈今日都有少少黑絲嘅出現，嚟對稿都咁認真啦！」又被陸浩明及吳幸美輪流寸往年紅地氈着大露背黑絲搶Fo，搞到馮盈盈又開心又怕醜掩嘴狂笑。

馮盈盈「解凍」不久就擔正做台慶司儀。（TVB娛樂新聞台影片截圖）

被6號窒都開心到狂笑。（TVB娛樂新聞台影片截圖）

馮盈盈狀態大勇喎！（TVB娛樂新聞台影片截圖）

而應屆港姐冠軍莊子璇（Hillary）也擺脫負面新聞，當選不久即獲委任做今年台慶司儀，做新人已企正C位做訪問，同「東張女神」何沛珈一齊企中間，自信大方又淡定，可見公司對其寵愛！

應屆港姐冠軍莊子璇（Hillary）同「東張女神」何沛珈一齊企中間做訪問。（TVB娛樂新聞台影片截圖）

馮盈盈早前頻被傳被雪藏。(馮盈盈ig)

馮盈盈其實有不少主持工作。（IG：@crystalfyy）