肥媽同600位粉絲搞音樂晚宴　贊助商獎品竟然有超過七百萬元！

肥媽於日前 (12 日) 舉行了「肥媽 Easycook Gala Dinner 共聚狂歡音樂晚宴2023」,和接近 600 位粉絲共度了一個開心愉快的晚上。肥媽的好拍檔黑妹姐李麗霞一早便和工作團隊到現場打點一切,而《中年好聲音》的評委周國豐、張佳添和伍仲衡,導師韋綺姗,以及吳大強、顏志恆、羅啟豪、支嚳儀、曹敏寶、塗家堯,再加上多位曾入圍最後 100 名的參賽者也有到場支持,支嚳儀更特別製作了一個有 Bling Bling 效果的蛋糕送給肥媽。

今次晚宴服飾以七十年代懷舊造形為主題,主角肥媽特別穿上Bling Bling 衫連喇叭衭及鬆糕鞋配合,一眾來賓和粉絲也悉心打扮,當中以韋綺姗的淑女造型和顏志恆的爆炸頭髮型最為突出。在晚宴中,好聲音多位歌手先後到台上獻聲,得到全場粉絲拍掌喝采,及至大合唱時的「愛情陷阱」、「半斤八兩」和「Monica」這三首八十年代經典,粉絲更全部站立起來隨着歌曲節奏擺動身體,將現場氣氛推至全晚最高點,之後肥媽和黑妹姐及韋綺姗在未排練過和未有預設歌單的情況下,以自由發揮的鬥唱型式,分別將多首來自不同年代,由廣東話、國語及英文歌合組的 Medley ,當中包括 「Stand By Me」 、「More Than I Can Say」、「甜蜜蜜」和「荷花香」等送給現場粉絲,肥媽在唱「Stand ByMe」時更激動地說:「我呢個阿婆,我呢個阿嫲,活到七十歲都有您哋嘅支持。」

肥媽在完 show 後表示今次和粉絲的聚會真的等了很久,感受非常深,自向歌迷會公布這個聚會的消息後,不用兩小時全場 47 圍枱的座位便被他們搶購一空,當中有些歌迷更特別從海外飛來香港,為免因遲到而錯過粉絲聚會的任何一部份,他們落機後便直接拿著行李來到現場。肥媽也要多謝今次所有獎品贊助商,因為他們一共拿了價值接近七百萬元的奬品出來,原本她提議他們只拿一半價值約三百七十萬的獎品出來送給歌迷便成,另一半留待下次才用,但他們說絕不可能,因為這是肥媽的 Face。今次聚會她也只是告訴了「中年好聲音1」,而「中年好聲音 2」仍在比賽中、所以不會和他們有其他交流。肥媽最後笑說歌迷在今次聚會又食、又拎、現場又有歌聽,這才是真正的振興經濟,希望政府能聯絡不同地方的酒樓,讓他們推出價錢相宜的菜式,並加入抽獎和唱歌等我元素,只要能在每區也進行,大家一定留港消費,振興經濟。