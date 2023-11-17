免費日本動畫｜不睇老翻　兩大YT頻道有《進擊的巨人》等大量存貨

每個香港人總會睇過幾套日本動漫，「舊時」香港人接觸日本動漫的途徑多數是透過「公仔箱」無綫電視的下午放學時段收睇，到「以前」就可能流行上網download，再到「近排」網上串流平台興起後，就可能會去日本動漫網，Netflix等地方「搵」。不過想睇高質素而且心儀的動漫就相當麻難，要不就被迫「睇老翻網」，要不就要乖乖付費或者被迫睇廣告。



相信唔少人都聽過「木棉花」個大名。（YouTube截圖 / Muse木棉花-HK）

不過近年除了串流平台外，原來香港也有代理日本動漫播放權，而且更在免費的YouTube平台播出。早年香港吹起一陣《PUI PUI 天竺鼠車車》就正正是由「Muse木棉花-HK」播放，而除了《PUI PUI 天竺鼠車車》這一套動漫之外，「Muse木棉花-HK」亦代理了不少好睇的日本動漫，如《進擊的巨人》、《SPY×FAMILY間諜家家酒》、《魔都精兵的奴隸》、《狩龍人拉格納》、《葬送的芙莉蓮》等等，打開YouTube就睇到時下最熱門動畫，真是動漫迷加懶人的一大福音。

Ani-One一樣多好嘢睇。（YouTube截圖 / Ani-One中文官方動畫頻道）

而除了「Muse木棉花-HK」之外，另一YouTube動漫頻道「Ani-One中文官方動畫頻道」也有大量存量，例如有2023年10月新番《能幹貓今天也憂鬱》、《巨獸防衛企業 BULLBUSTER》》、《破滅的王國》、《賽馬娘Pretty Derby》、《勇者赫魯庫》、《世界盡頭的聖騎士 鐵鏽之山的君王》、《屍體如山的死亡遊戲》、《大小姐和看門犬》，兩個頻道更驚喜地互補不足，可以說是「呢邊冇，另一個channel一定有」。