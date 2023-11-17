潘紹聰重遊跳樓重災區彩雲邨　街坊執木椅返屋企驚現西裝男

香港鬼故除了西貢結界、新娘潭鬼娘子之等等之外，出現在市民之間的靈異奇怪事亦不在少數。有「鬼王」之稱潘紹聰在YouTube頻道「恐怖在線返去舊事嗰度」新一集中，就去了「跳樓重災區」的舊屋邨彩雲邨。



潘紹聰重遊跳樓重災區彩雲邨。（YouTube / 恐怖在線返去舊事嗰度）

潘紹聰與一名舊街坊Fackie重遊彩雲邨。潘紹聰表示，因為彩雲邨是舊式屋邨井字形設計，所以出現過較多跳樓案。他們在屋邨到處走時訪問了一名街坊，講到跳樓案件時，這位女街坊就十分習以為常的說：「都多㗎，我都係見過兩次之嘛，喺度住咗廿幾年。有次收工見到，好核突㗎！」

潘紹聰重遊跳樓重災區彩雲邨，街坊都習慣晒。（YouTube / 恐怖在線返去舊事嗰度）

其後，舊街坊Fackie也講了一個頗為恐怖的經歷，他表示小時候媽媽在屋邨的垃圾房撿了一張二手酸枝木椅回家。起初都相安無事，直到有一晚，睡在他的上層碌架床的哥哥突然起身大喊：「你玩夠未呀？！」

每個舊屋邨總有幾個鬼故。（YouTube / 恐怖在線返去舊事嗰度）

後來聽他哥哥說回事件經過，原來因為有靈體跟着酸枝木椅到他們家中。他哥哥表示，第一天晚上已看到有一個穿着西裝的「男人」坐在木椅上，不過就一直相安無事。直到第6，7日晚上，這個「男人」就起身，突然走向哥哥的方向，才令Fackie哥哥喝止這個「男人」。

每個舊屋邨總有幾個鬼故。（YouTube / 恐怖在線返去舊事嗰度）

兩人走到大廈的樓梯位，Fackie又講了另一個親身經歷的故事。他表示，小時候經常會行過大廈樓梯，有一次與媽媽出入時，就有一名不認識的「阿婆」撞到他的媽媽，撞到後「阿婆」就只是回頭一看就急步走上上層。潘紹聰就說：「咁呢個阿婆就應該唔係上面跳落嚟，而係由樓上走上去跳？」Fackie說：「有人話佢係跳咗去，個頭跌返屋企，佢自己喺18樓住。就係咁講，都唔知真定假。」