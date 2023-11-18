林襄着比堅尼爬碎石路邊嗌邊享受　即場徒手驗上圍真假畫面極香艷

「台灣女神」林襄早前替TVB主持了《自然系女子日本旅行》大受歡迎，比堅尼浸浴畫面令網民大呼過癮！套用台灣的用詞，就是「畫面很香」！林襄爆紅總有她的原因，其一是身材火辣，樣貌突出，其二就是她「乜都敢玩」的性格。日前台灣網上節目《威廉沈歡樂送》邀請林襄和咪雅上節目玩遊戲，到溪澗玩水之外，還要着比堅尼爬碎石路，被咪雅徒手驗上圍真假，腋下夾水樽射水等瘋狂而「福利滿滿」的遊戲。



林襄和咪雅比堅尼上陣一齊打卡影相，畫面極香艷。（YT截圖 / 《威廉沈歡樂送》）

主題好特別。（YT截圖 / 《威廉沈歡樂送》）

大家都係睇畫面。（YT截圖 / 《威廉沈歡樂送》）

側邊游緊水嗁男人主動游埋嚟。（YT截圖 / 《威廉沈歡樂送》）

林襄着比堅尼。（YT截圖 / 《威廉沈歡樂送》）

這集《威廉沈歡樂送》節目主題為「妳的私密處調查」，不過訪談為虛，實質就是玩遊戲讓林襄大騷本錢，節目一開始林襄和咪雅就穿上了比堅尼來到溪澗旁，主持沈玉琳就表示讓林襄趴下爬「石春路」，不過林襄就毫不抗拒，反而一臉享受，一邊嗌痛一邊爬過。

林襄着比堅尼碎石路。（YT截圖 / 《威廉沈歡樂送》）

林襄着比堅尼碎石路，一邊嗌痛一邊爬。（YT截圖 / 《威廉沈歡樂送》）

林襄着比堅尼碎石路，一邊嗌痛一邊爬。（YT截圖 / 《威廉沈歡樂送》）

之後溪澗訪談時，還有不少男士在旁邊圍觀，林襄親切地與他們打招呼後，還有男士直接游到她們身邊。到了溪澗浸浴的位置，林襄更示範專業擺pose技巧，一時將手和胸放在木頭，俯身向前傾擺出誘人的姿勢，一時就在木頭大騷美臀和背脊，畫面極為香艷！

咪雅徒手驗林襄上圍真假。（YT截圖 / 《威廉沈歡樂送》）

林襄「派福利」。（YT截圖 / 《威廉沈歡樂送》）

林襄「派福利」。（YT截圖 / 《威廉沈歡樂送》）

林襄示範點影打卡相。（YT截圖 / 《威廉沈歡樂送》）

林襄示範點影打卡相。（YT截圖 / 《威廉沈歡樂送》）

林襄示範點影打卡相。（YT截圖 / 《威廉沈歡樂送》）

林襄玩遊戲，網民睇得好開心。（YT截圖 / 《威廉沈歡樂送》）

林襄玩遊戲，網民睇得好開心。（YT截圖 / 《威廉沈歡樂送》）

林襄玩遊戲，網民睇得好開心。（YT截圖 / 《威廉沈歡樂送》）

林襄玩遊戲，網民睇得好開心。（YT截圖 / 《威廉沈歡樂送》）

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