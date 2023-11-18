保錡爆MIRROR原定16人有自己份　小學發明星夢為《造星》欠債

由十九歲開始做臨時演員，到二十六歲參與選秀節目《全民造星》，最後透過ERROR出道成名的Poki吳保錡，輾轉間在演藝圈走過十個年頭，最近因跑步找到人生目標繼續出新歌。現時32歲的吳保錡為最新作品《黑貓》接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，分享從追夢到入行的經歷，與及成名後曾因處理感情及情緒失檔，跌入谷底飽歷抑鬱重新振作的覺悟。



ERROR四子殺出一條血路。（陳順禎 攝）

原來保錡原是MIRROR一員。（胡凱欣攝）

吳保錡為最新作品《黑貓》接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，分享從追夢到入行的經歷，與及成名後曾因處理感情及情緒失檔，跌入谷底飽歷抑鬱重新振作的覺悟。

直認小學已發明星夢的保錡，他2018年參選《全民造星》前，曾參與不少電影拍攝並擔任臨時演員，節目中，他更自爆先後投考兩次TVB藝員訓練班失敗，及兩次落敗英皇新秀的經過，他坦言27歲選《全民造星》，是孤注一擲最後一擊，沒想過殺入最後二十強，他說：「點解一參選大家覺得我準備好晒？因為我以往無數比賽interview都經歷過，集合了經驗準備好同以一個拼死一博嘅心態參加！我同自己講，今次如果再入唔到行，我直接唔做，唔好係度磨。」

雖然保錡最後二十強止步，但亦感滿足，「滿足啦，雖然我輸咗第二日就走去會展返工，因為要還卡數。」至於當花姐邀請他加入ERROR，保錡說：「𦧲飯應啊，我咩都無睇就簽咗約啦。」他更大爆最初花姐原來先邀請他加入MIRROR，「最癲係，最初花姐係搵我入MIRROR先，堅呀！一開頭計劃MIRROR其實有16個，我同細貓都係名單入面，不過後來改變計劃要12個人。」其後保錡被現時經理人濟哥推薦加入ERROR出道，更齊齊與MIRROR走紅。

保錡自知外貌非出眾，但仍想入行追夢搏一搏。（葉志明攝）

原來保錡曾經因為《全民造星》欠下5至6萬卡數。（葉志明攝）

對於出道不久便紅，保錡坦言有迷失，感覺得來很易，促使他經歷挫敗，「曾經中間有過飄飄然感覺，有種我咁樣都得啦，有咩唔得呀。」因處理感情失檔與網民爆罵戰備受千夫所指跌入人生谷底近半年，「其實我幾開心有呢個經歷，呢啲挫敗其實都係上天俾我一個考驗，響呢個過程入面，可以俾我反省，我自己係咪適合係呢一行？我應該點樣面對人和事呢？我反思左好多！」

對於當時被指公司雪藏三個月，保錡指是自己主動向花姐提出，「係我主動提出，有次與MIRROR拍攝《考有FEEL》，離開時被粉絲當場唾罵，感覺好難受，甚至出街都會有人唾罵我，是感到自己抑鬱，所以想停一停休息下。」在低潮時保錡感受到人情冷暖，「ERROR三位兄弟同埋經理人濟哥都好好，無因為咁而唾棄我，仲諗埋扮石像去幫我，好感恩有佢地。」之後保錡在《ERROR自肥企画》中憑努力不懈的形象使觀眾改觀，當中亦感觸良多，更在節目中落淚。

沙律張沛樂同保錡曾相戀。（IG：＠charlottecheung107）

對於感情關係，保錡直言現時仍在摸索如何處理一段關係，「點樣處理一段關係其實係一個畢生課題，要知道邊一類人係適合自己，因為係娛樂圈會識到曇花一現的人，但好易睇得出對方接近自己的用意。」保錡希望可以找個一同努力的伴侶，「想搵一個相處到，組織到家庭嘅人，可以一齊向上衝都比較緊要。」亦希望日後的感情事保持低調，望觀眾著重他的工作。