Jeffrey魏浚笙第二次唱戶外騷自覺淡定　喜獲王菀之度身訂造新歌

魏浚笙（Jeffrey）昨晚（18日）以全新身穿黑色閃片皮褸型格登場現身西九文化區出席音樂會，並在活動現場演唱《第一個迷》及《失約巴黎》，Jeffrey接受訪問表示：「今次係第二次嘅戶外騷，覺得自己淡定咗少少都好開心。」

魏浚笙（Jeffrey）今日（18日）以全新身穿黑色閃片皮褸型格登場現身西九文化區出席音樂會。（梁碧玲攝）

講到今年加入樂壇是否有信心拎新人獎，他直言：「我覺得今年已經好開心，曲風係自己，所以我對於自己嘅作品好滿意，自己盡咗力就可以。」至於講到好友洪嘉豪未能夠繼續成功打入「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」10強，他說：「我陣間會見到佢，咁又冇嘅大家都係朋友，大家都會溝通吓，其實喺騷大家見面都幾開心。」提到最希望奪得那一個獎項，他回答：「冇恨，只要有獎就得啦！」

Jeffrey對於自己嘅作品好滿意。（梁碧玲攝）

被問到是否有計劃出專輯，他坦言：「有排，可能做10幾隻，努力再出多啲歌先！」提到會否考慮開迷你演唱會，他表示：「都有冇傾要問下經理人，自己一直練吓歌先。」他繼續指即將會推出新歌，並表示：「我自己都好緊張，又期待，因為今次MV同我之前嗰幾個係好唔同，都好期待嘅作品出嚟，同埋今次搵咗王菀之前輩幫我寫，好開心係一個節奏比較快嘅歌曲。（主動向王菀之提出邀請？）係呀！拍戲嗰陣我主動搵去寫。」

Jeffrey喜獲王菀之度身訂造新歌。（梁碧玲攝）