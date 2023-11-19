洪嘉豪未能入圍叱咤10強怕Fans失望　MC唔願意獻出紅館初吻祝賀

陳蕾、張天賦（MC）及洪嘉豪昨晚（18日）3人現身西九文化區出席音樂會，分別在活動現場演唱自己的代表作。三人一起接受訪問，而洪嘉豪率先被問到未能夠打入叱咤最喜愛男歌手10強，他直言：「好開心入到12強，都覺得自己幾叻，我覺得投票嘅人鍾意自己係音樂上嘅作品，唔緊要寄望下一年，再出啲好嘅作品，最怕啲fans唔開心，盡咗力就得㗎啦！」至於被問到看好那一位歌手能夠奪得獎項，他坦言：「我當然希望張天賦同埋陳蕾！」

陳蕾、張天賦（MC）及洪嘉豪今日（18日）3人現身西九文化區出席音樂會。（梁碧玲攝）

MC會否願意為洪嘉豪獻出紅館初吻祝賀?

至於MC會否自薦做陳蕾和洪嘉豪演唱會嘉賓，他表示：「其實奈何我都做過好多次嘉賓，今次佢哋嘅個人演唱會由佢哋自己揸主意啦！除非想請我都要問過經理人，雖然三個都係同一個經理人，但係都係好嚴苛！」提到MC與洪嘉豪去年舉行演唱會，洪嘉豪在台上親吻MC，講到這次MC會否同樣為對方獻出紅館初吻祝賀，洪嘉豪立刻搶答：「我哋啲初吻已經俾咗對方，錫返面！」張天賦則回應：「係呀！我哋交換過好多次，唔玩呢啲嘢！真係會影響到佢上台嘅表現。」陳蕾及洪嘉豪異口同聲表示：「呢啲嘢真係唔使！飛吻就得㗎啦！」

陳蕾及洪嘉豪異口同聲表示飛吻就得㗎啦！（梁碧玲攝）

MC被問有信心奪得獎項

對於日前公布入圍「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」10強，MC表示：「坦白講我真係唔係好清楚個戰果最後會如何，你問我有冇信心，一定有信心，好多時都事與願違，我都唔希望俾太多壓力俾我嘅Fans們，佢哋有聽我嘅歌真心鍾意我啲音樂已經好足夠！」

MC有信心奪得獎項。（梁碧玲攝）