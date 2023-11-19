張天賦唱《記憶棉》竟意外甩嘴　原因遇上「金牌MC」

26歲的張天賦（MC）正式出道至今2年多，人氣有增無減，且持續上升。憑住壞男孩形象及一把靚聲成功俘虜女歌迷，就連不少男仔都被他吸引，成為「賦二代」，當中包括另一位MC（司儀）林盛斌（Bob）。

林盛斌有份客串電影《夜校》，與張天賦有對手戲。（IG@bob_lamshingbun）

林盛斌的造型笑爆嘴。（小紅書截圖）

與張天賦合唱《記憶棉》。（小紅書截圖）

經驗豐富的張天賦都忍不住爆笑。（小紅書截圖）

笑到甩嘴唱不下去。（小紅書截圖）

近日在內地社交平台瘋傳一段MC唱《記憶棉》笑場的片段，但卻意外吸引不少網民喜愛。事緣他遇上「金牌MC」林盛斌，其實這段片林盛斌早前已分享過，當時二人在拍攝電影《夜校》空檔，片段一開始，紋了一頭新髮型和一對超粗濃眉的林盛斌，對住鏡頭深情唱出《記憶棉》，畫面非常爆笑，原本接住唱的MC見到都忍不住笑場甩嘴，但他很快就收拾好情緒，忍笑繼續唱下去。

不過很快就能調整心情。（小紅書截圖）

對唱期間，鏡頭在MC同林盛斌之間不斷互轉。（小紅書截圖）

好靚仔。（小紅書截圖）

好好笑。（小紅書截圖）

對唱期間，鏡頭在MC同林盛斌之間不斷互轉，網民將這個鏡頭轉換形容為「送我來回地獄又折返人間」、「一個張天賦，一個張地庫」，最攞命林盛斌最後講完「嘩，無得頂呀，張天賦真係！」後還要對住鏡頭送上一個香吻，難怪網民聽完林盛斌唱後都笑言：「阿Bob，你唱到我想失憶。」又提議張天賦下首新歌ＭＶ可以找對方反串做女主角。

林盛斌最後還要對住鏡頭送上香吻，難怪網民聽完笑言想失憶。（小紅書截圖）

網民反應熱烈。（小紅書截圖）

留言內容搞笑。（小紅書截圖）

其實之前張天賦舉行紅館處男演唱會時，林盛斌已帶同兒子去捧場，當時他還在社交平台分享兒子人有三急照片，並寫道：「唱緊《記憶棉》你先話要去廁所，係咪玩嘢呀大佬！！！」今次可以同原唱現場合唱咩都抵返晒啦！