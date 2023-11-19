52歲陳松伶減肥成功甩走近20kg　激瘦2圈減齡10年變靚震撼視覺

現年52歲的陳松伶與比她年輕9歲的老公張鐸由拍拖到結婚至今，一直愛得甜蜜，兩人還會不時公開放閃，恩愛之情真是羨煞旁人。他們早前就大談對姊弟戀的睇法，陳松伶直言自己是沒有姐弟戀的這一個想法的，事實上保持心境年輕才是最重要。而陳松伶多年來都keep得好好，外貌看上去亦不似是她的真實年齡，也看不出她大老公這麼多年。不過可能因為太過幸福，她也驚現幸福肥，愈見發福，面形和身形都日漸圓潤。月前她就透露自己已正式踏上減肥之路，更不時分享做運動照片，非常努力。

陳松伶與比她年輕9歲的老公張鐸。(抖音截圖)

前日陳松伶就於社交網分享了一段她做運動的短片，片中有她於去年10月與今年10月做Gym時的對比，可見事隔一年，她的身材在勤於運動之下，終於明顯瘦下來，目測減磅了好多，足足激瘦了兩圈，細了兩個碼，身材Fit爆，看來更是後生了10年。她留言寫道：「什麼時候開始也不遲，只要繼續努力堅持💪💪💪」勉勵自己和大家。不少網民都留言為她加油打氣，又讚她更靚女了。其實她於今年3月曾透露自己用了4個月把10kg甩走，現在再下一城，減多半年果然愈減愈有成績。

陳松伶保養得宜，完全不像她的真實年紀。（微博圖片）

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