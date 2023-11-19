MastaMic爆樂壇怪現象暗寸某藝人努力但無成績　網民估係呢位頂流

本地男饒舌歌手及音樂人馬米MastaMic (原名唐崇政) 昨日於他的facebook出post發長文，爆晒粗暗寸圈中某位藝人，隨即惹來網民熱烈的討論，一起猜測馬米所暗諷的是那位藝人，當中不少人估他是在暗寸姜濤。

本地男饒舌歌手及音樂人馬米MastaMic。(fb圖片)

馬米發文寫道：「呢個行業真係好x奇怪，唔知幾x時開始成日話要去體諒人哋努力，你去間餐廳食飯佢好x難食，你都會x啦，又唔見你體諒吓個廚師努唔努力？ 仲煮x到成身汗熱x到仆街，又唔見你哋會體諒？邊x個冇努力呀，個個都努力㗎啦，你點x樣衡量邊個努力多啲？邊個努力少啲呀？ 呢個衡量標準直頭癡x線！」以此指出近年本地樂壇的奇怪現象。

馬米最近都有推出歌曲。(fb圖片)

他續說：「真係好x怕啲人成x日話某啲人好x努力，最x好笑係交啲咁嘅x嘢出嚟你好意思話佢努力，咁努力淨係交到啲咁嘅嘢，即係唔應該食呢行飯啦，咁應該係去攞最佳努力獎。 成日話我哋要衝出香港， 最後就係講努唔努力，唔係講交出嚟嗰件嘢得唔得。 唔怪得知連大陸嘅音樂可以去x到外國做tour，我哋嗰啲就頂盡香港18區tour。」一再強調那些齋講自己好努力，卻沒有好作品的歌手簡直離譜。

姜濤於MIRROR 5周年Mini Concert的演出（胡凱欣攝）

馬米繼續寸爆表示：「同埋嗰啲叫人欣賞努力嗰啲，或者話自己好x努力嗰啲，睇睇收咩價錢先，講得呢句即係證明你認同自己啲嘢未係最x好，咁你又收最x高價錢？即係等同於我好努力溫書啊，但係考試肥佬，又有得攞獎學金，講唔講得通啊？」

「所有嗰啲懶謙虛， 成x日話努力嗰啲，應該全部攞底薪，你真係做到好嘢啦，你咪攞返應該嘅價錢囉，咁我就信你真心覺得自己未夠好啦。嗱，我就係真心覺得自己努力啦，因為我咁多年都係收得好x平，你就知我係真心謙虛啦，大家都欣賞吓我努力啦。」直指那些經常說自己未夠好，卻又收好貴酬勞的歌手，根本就是在扮謙虛。

不少網民都對馬米的言論大表讚同，直指他講得太好，可謂一針見血。雖然馬米在文中完全沒有開名，但網民都估他所暗寸的就是姜濤，甚至是MIRROR某些成員都有嫌疑。有網民就表示：「當「善良」、「孝順」呢啲做人基本都可以拎嚟吹奏，「努力」直頭可以做黨主席。」獲大批網民附和。

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