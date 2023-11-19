TVB台慶2023｜高海寧一番說話震驚網民　參加台慶變暗示離巢？

無綫（TVB）《萬千星輝賀台慶2023》今晚（19/11）在無綫電視城舉行，其中環節「給十年後的我」，汪明荃 、 蘇恩磁 、 陳狄克 、李啟傑 、 譚俊彥、鄧智堅、吳業坤、曾文心等道出大家走來不易的演藝路，非常催淚。而接住播出陳展鵬、蔡思貝、張振朗、高海寧等人的《十年後…我希望》錄影片段。

當中入行15年的高海寧表示：「我希望自己可以成為一個臨床心理學家，結合藝術治療，可以用畫畫來幫助到更加多有情緒困擾的朋友。」此番說話即時觸動網民的神經，皆因其他錄影的藝人，未來10年的希望都是圍繞著演藝工作，唯獨高海寧想「轉行」，令人覺得高海寧暗示未來將會離巢。

高海寧。（電視截圖）

高海寧。（電視截圖）

高海寧。（電視截圖）

高海寧。（電視截圖）

入行30年的陳展鵬：「10年之後，我希望好像現在這樣，有更多不同地方的觀眾，可以看到我的作品。」

陳展鵬。（電視截圖）

陳展鵬。（電視截圖）

入行10年的蔡思貝：「我希望擁有一個自己寫的劇本，而這個作品是可以讓大家品嚐得到的。」

蔡思貝。（電視截圖）

蔡思貝。（電視截圖）

入行12年的張振朗：「我希望10年後，可以做更多自己喜歡的角色。」

張振朗。（電視截圖）

張振朗。（電視截圖）

入行25年的徐榮：「我希望在我女兒18歲的時候，仍然可以欣賞我在電視的演出。」

徐榮。（電視截圖）

徐榮。（電視截圖）

入行3年的郭柏妍：「我希望可以獲得女配角獎，如果是女主角就更加好了。」

郭柏妍。（電視截圖）

郭柏妍。（電視截圖）

入行46年的陳榮峻：「我最希望可以跟太太拖住手，繼續為TVB拍劇集。」

陳榮峻。（電視截圖）

陳榮峻。（電視截圖）

入行6個月的應屆港姐冠軍莊子璇：「我希望可以有一部代表自己的作品。」

莊子璇。（電視截圖）

入行20年的吳幸美：「希望10年之後，所有大騷的司儀都有幸美的蹤影，我相信這個夢想一定會實現。」

吳幸美。（電視截圖）

入行30年的蔡國威：「我希望可以繼續主持六合彩，將好運帶給大家。」

蔡國威。（電視截圖）

入行3年的冼靖峰：「10年之後，我希望繼續用自己的音樂感染大家，和擁有更多屬於自己的代表作。」

冼靖峰。（電視截圖）

冼靖峰。（電視截圖）

入行2年的區竣陞：「10年後，我希望大家已經對我有更深的認識，記得我叫區竣陞。」

區竣陞。（電視截圖）