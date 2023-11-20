TVB台慶2023｜郭柏妍做空中瑜伽疑走光：全部都貼晒嘅

無綫的《萬千星輝賀台慶2023》昨日（19日）隆重舉行，全台藝員都花了很長時間訓練，為台慶生色不少。一班美女在「舞動鼓樂齊飛揚」的環節中表演打鼓，而郭柏妍則在空中做一系列的瑜伽動作，但因為她時在空中拉扯胸前的瑜伽服，而疑似失手差點「走光」，郭柏妍在回到後台接受訪問則表示沒有走光。

郭柏妍不時在空中拉扯胸前的瑜伽服。(陳順禎 攝)

郭柏妍事後亦接受了《香港01》的訪問，她表示並不危險：「又還好喎，同埋我都幾滿意嘅，第一次rehearsal嘅時候出現咗啲問題啦，之後都好順利。我第一次表演空中瑜伽，能夠喺咁短嘅時間之內可以做到，我覺得好開心。」其後她又說到如果可以再做一次的話想做得更好。

郭柏妍說到如果可以再做一次的話想做得更好。(葉志明 攝)

至於被問到有沒有做到防走光措施，她則說：「有啊，有啊！全部都貼晒嘅。」更指已經做好防走光措施不怕衣服捲下來而走光。而被問到在表演時一直有用手掩着胸前衣服她則說：「好似係有嘅，咁但係我有做足安全措施，咁嗰個係just in case姐，for safe姐，（個心會唔會有少少驚驚哋？）我又唔會咁諗，反而我係擔心啲動作做唔做到，因為我第一次吊上去咁高嘅地方， 我覺得係一個解鎖嚟嘅。」

郭柏妍表示做足防走光措施。(葉志明 攝)

而被問到這套瑜伽服是否第一次穿，她則表示並不是第一次：「綵排有著嘅，呢一次比我綵排嘅時候動作更加大啲啦。因為我想去盡佢，綵排嘅時候我都有啲就住嘅，隻腳未好翻啦，條腰未好翻啦。」她不忘感謝醫生的照顧，因為她在練習時受傷，她更說當時「痛到喊出來」。

郭柏妍喺空中做瑜伽，感覺有啲危險。(陳順禎 攝)

郭柏妍好肯咁話冇走光。(葉志明 攝)

郭柏妍表示自己一個是不到最後很痛的時候不會去看醫生，更說痛到在練習時「上唔到繩」，所以選擇了去看醫生，因為自己已經吃了止痛藥也不能止痛，更在街上哭了出來問自己：「我點解做唔到啊？」