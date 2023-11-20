TVB台慶2023｜曾志偉鬧郭珮文未瞓醒　認故意鞭策：攞獎係40幾萬

曾志偉（志偉哥）昨日（19日）現身將軍澳電視城出席《萬千星輝賀台慶》，志偉哥在台慶完結時接受訪問表示：「我畀一百分，我覺得所有節目真係做得好好，我係畀所有同事都100分，因為所有人都盡心盡力，為咗TVB生日好似擺酒咁樣，為咗啲來賓去做好自己。」他表示很多藝人因為工作檔期未能綵排，也特別會抽時間去跟老師上堂落力為這次演出！

曾志偉今日（19日）現身將軍澳電視城出席《萬千星輝賀台慶》。（陳順禎攝）

被問到最喜歡台慶那一個部份，他直言：「每一個部份都鍾意，除咗阮兆祥嗰一個部份，每一個部份我都知道發生咩事，佢哋三個講咗畀我聽但我唔知係排乜嘢，其他嗰啲就係大家一齊去諗，其實有初初唔係幾好睇，甚至有啲難睇。」他繼續指不過看到所有藝人都有一團火，相當出力！

講到出年會有什麼大計，他說：「我哋都係過完一關又一關，港姐完咗，之後等台慶，我每一次都會畀一個主旨大家，唔希望啲嘢冇內涵，舊年就係傳承，今年就係初心，知道要計劃啲乜嘢。明年我有少少提過，我哋做咗56年，我哋做好多嘢都係做懷舊，希望出年係突破係改變，其實變並唔係話全部都係新。」

曾志偉對台慶評分是100分。（陳順禎攝）

提到日後職位會否有改變，他直言：「我驚變咗老闆，變乜鬼嘢仲有咩變，我平時同員工都係打成一片，我覺得職位係唔重要。你做到更好，係乜嘢成績都冇用。我對呢樣嘢唔係好着緊，但求做好件事。」講到會繼續擔任工作多少年，他坦言：「真係冇，係一步一步咁行落去，同事由入嚟直到而家都好明白，初初一係行嗰陣，大家都諗緊我想要啲乜嘢。」被問到現時實質的計劃，他表示：「有嘅但係好難話畀大家聽，今晚我享受完今晚嘅賽果先，賽果完咗再同大家去分享。」

曾志偉否認職位會有所改變。（陳順禎攝）

講到剛才在台上曾向郭珮文說「你未瞓醒咩」，他幽默回應：「佢個人係咁，我同佢綵排嘢嗰陣時已經係咁，做得好佢又唔知做得好咩！有陣時做藝人攞獎都要鞭策佢，攞獎係40幾萬，攞獎可以冇乜反應，佢可能以為做騷會收返，我哋正想話俾大家聽我哋冇內定，如果有內定就唔會咁嘅表情！」