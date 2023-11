《萬千星輝賀台慶》昨晚(19/11)於將軍澳電視城舉行,全台200多位藝員出動,聲勢浩大!講起台慶,大家一定會諗起台慶大獎!今年台慶大奬42萬現金存款由郭珮文(Juliana)獨得,而20多萬的電動汽車就由15歲趙紫諾贏得。



20多萬的電動汽車就由15歲趙紫諾贏得。(陳順禎 攝)

趙紫諾接受《香港01》訪問時,表示驚喜又幸運。她說:「其實而家都唔知架車可以what to do,I can’t drive right now。」她表示,因為年紀太細,所以可能會將汽車交給父母或轉售套現。

趙紫諾表示驚喜又幸運,但可能會將汽車交給父母或轉售套現。(陳順禎 攝)

《香港01》問道,家中是否沒有車位放新車?她回答:「probably not,I’m not sure。」她也表示,將來一定會考車牌,說:「我好鍾意周圍去,I’ll do it as soon as I can。」問到將來計劃,趙紫諾表示正準備考試,也打算到美國升讀大學。她透露自己想入讀經濟或數學系,而非音樂系。她說:「我想有更多機會去做音樂,apart from school,唔想同學習mix 埋一齊。」