43歲陳冠希「突然回春」狀態大勇　皺紋明顯又生白頭髮卻依然靚仔

陳冠希19歲拍廣告被發掘,20歲便自樂壇出道,除了發行過多張專輯外,亦參與多部電影演出,憑藉帥氣外型擄獲大票粉絲,早年更與金城武、吳彥祖、古天樂並列「台港四大美男」,孰料,2008年爆出「艷照門」風波,火速退出香港娛樂圈,睽違15年,17號在社群平台預告赴台,43歲近況曝光了。



GQ年度盛事Men of the Year年度風格大賞20號登場,亞洲潮流天王陳冠希拿下「Most Stylish of the Year」,他日前在IG Story轉發個人照,可以看到他穿著黑色外套,微微側身、雙眼帶點憂鬱的看向鏡頭,相當有魅力,不過仔細一看,不難看出43歲的他,兩側鬢角長出不少白髮,儘管如此,帥氣依舊不減當年。

陳冠希自不雅照事件後,即宣布無限期退出娛樂圈,2017年娶了超級名模秦舒培,兩人育有一女,婚後的他成為女兒傻瓜,不時分享一家三口日常點滴,如今則定居美國洛杉磯,除了經營經營潮流品牌CLOT外,也將更多心力花在家庭上,生活過得非常幸福。

