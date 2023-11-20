43歲陳冠希「突然回春」狀態大勇 皺紋明顯又生白頭髮卻依然靚仔
撰文：TVBS新聞網
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陳冠希19歲拍廣告被發掘，20歲便自樂壇出道，除了發行過多張專輯外，亦參與多部電影演出，憑藉帥氣外型擄獲大票粉絲，早年更與金城武、吳彥祖、古天樂並列「台港四大美男」，孰料，2008年爆出「艷照門」風波，火速退出香港娛樂圈，睽違15年，17號在社群平台預告赴台，43歲近況曝光了。
GQ年度盛事Men of the Year年度風格大賞20號登場，亞洲潮流天王陳冠希拿下「Most Stylish of the Year」，他日前在IG Story轉發個人照，可以看到他穿著黑色外套，微微側身、雙眼帶點憂鬱的看向鏡頭，相當有魅力，不過仔細一看，不難看出43歲的他，兩側鬢角長出不少白髮，儘管如此，帥氣依舊不減當年。
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陳冠希自不雅照事件後，即宣布無限期退出娛樂圈，2017年娶了超級名模秦舒培，兩人育有一女，婚後的他成為女兒傻瓜，不時分享一家三口日常點滴，如今則定居美國洛杉磯，除了經營經營潮流品牌CLOT外，也將更多心力花在家庭上，生活過得非常幸福。
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