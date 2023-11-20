Jeremy享受做乘客無意解凍車牌　與大表哥遊日「飛的」千元勁肉痛

完成兩日共四場嘅《12怪盜》互動體驗場之後，Jeremy (李駿傑）今日一早又開工，去到銅鑼灣出席水晶品牌活動，認真勤力。

Jeremy 今早出席活動，不少Unicorn一早到場支持。（鄺鈺瑩攝）

Jeremy 接受訪問時透露適逢Jer 生日，所以昨晚活動結束後，大家有一齊切蛋糕慶祝，之後亦應該會再約食生日飯。提到Edan近日亦考牌成功，Jeremy 表示比起Jer ，他對Edan技術更有信心。「佢好似喺揸車方面靠譜少少，因為佢成日都好有自信話自己會pass，講到自己第一堂就可以出街試，我記我我以後學，第一堂都係喺教學區，咁佢都幾勁。（會唔會解凍返個車牌？）唔會，繼續雪，因為我好驚揸車，一過70公里就好似好快。」

Jeremy 透露將在12月推出新歌，隨時可能係Unicorn聖誕禮物。 （鄺鈺瑩攝）

Jeremy 早前與Stanley 飛到日本拍Vlog ，當闈最難忘除咗係兜足一小時路之外，二人因要趕飛機故選擇飛的，花費過千港元。「成日聽話日本啲的士好貴，我都有搭過短程，點知去機場咁貴嘅，港幣千幾元，有啲肉痛。」提到之前喺Stanley健身室，操肌操到嘔一事，Jeremy 笑言：「嗰次係第一次試個單車，高估咗自己，踩咗一分鐘好快速，跟住嘔咗兩次，我真係第一次做gym嘔，而家連單車都唔揸。」