靚聲師徒再聚合唱《合久必婚》　李克勤意外爆炎明熹感情狀況

一直有着師徒關係的歌星李克勤 (Hacken) 和歌手炎明熹(Gigi)。這對師徒組合無疑是最能體現「傳承」意義的典範。李克勤與徒弟炎明熹在《Leap into the Future 躍動未來音樂會》中合唱《合久必婚》，李克勤表示：「傳承是一種責任，也是一種使命。」。炎明熹亦補充道：「對上一次與克勤老師合作是當他紅館演唱會的嘉賓。今次在這舞台上能再次與老師合作，默契依舊。每次看到老師台上精彩表演所展現的舞台魅力，我都在心裡默默希望有一天能如老師般『壓台』。他亦會給我無私的指導和鼓勵，讓我更加堅定了自己走音樂之路的信心。所以每一次與他合唱，均是全新的體驗，希望今次能帶給觀眾別開生面的表演。」



靚聲師徒李克勤、炎明熹再聚。

除此之外，李克勤在台上為觀眾帶來了經典金曲《愛不釋手》及《月半小夜曲》；而炎明熹則演繹其歌曲《Little Magic》，繼而演唱耳熟能詳的經典作品《親密愛人》。炎明熹以其柔和動聽的聲線，展示主題「跨越」，以兩個時代的曲風，給予觀眾截然不同的感覺。

李克勤唱出經典金曲《愛不釋手》及《月半小夜曲》。

在活動壓軸出場的克勤即掀起全場高潮，先後唱出經典金曲《愛不釋手》及《月半小夜曲》，親民的克勤還邀請客戶上台合照，氣氛熱烈！克勤再與GiGi同台演出，感覺難得，對於GiGi早前的演唱會因天雨關係取消，克勤說：「佢話打風大家睇唔到，佢要返學可能排到出年。見佢不斷進步，長大得好快，有無限可能。」

李克勤、炎明熹合唱《合久必婚》。

李克勤：做《聲生不息》時有問過GiGi幾時會拍拖，佢話暫時唔會

GiGi如此可愛，克勤在訪問中被問到會否考慮追多個女，克勤笑言：「我同GiGi唱歌都滴汗，我仔16歲，細GiGi少少，拖手同GiGi行都可免則免，做《聲生不息》時有問過GiGi幾時會拍拖？ 佢話暫時唔會。」與克勤與師徒組合唱《合久必婚》的GiGi說：「好似好耐冇食飯，可以食餐好一樣，可以同克勤唱《合久必婚》，綵排已有好熟悉感覺。之前演出冇諗過遇颱風，希望下次再與觀眾見面，我12月要考試閉關了，聖誕節後再與大家見面咯。」

陳宗澤、許靖韻兩大新勢力靚聲合唱。

陳宗澤、許靖韻兩大新勢力靚聲合唱

新晉實力歌手陳宗澤（CY）也在音樂會上表現出色，並現場演繹其名曲《滴滴金》及經典歌曲《歲月如歌》。CY更首次與許靖韻合唱多首重新改編的中外經典金曲，不但能突出主題「創新」，更展現出其實力與默契。二人率先演唱充滿動感的歌曲《Stand Up》帶動全場氣氛，繼而以浪漫男女對唱演繹歌曲《小酒窩》，最後以一首《小風波》感動人心。兩位歌手首次以每首歌曲的兩種語言版本互相交替演唱。