分析TVB台慶大合照排位　江嘉敏強勢回歸「星三代」企正陳豪後面

《萬千星輝賀台慶》又一年！今年節目討論話題甚多，有何沛珈「唔打底」行紅地氈、郭柏妍高空瑜伽險走光、李佳芯內地電視被打格、薛家燕十字開胸、是非多多的王怡然現身、郭珮文贏42萬大獎被麥美恩熊抱夾爆等等。完騷後的藝員大合照也十分重要，因為這張「用足成年」的合照，多多少少也代表了藝員們的重要性。



睇返上年大合照

2022年，TVB 55周年台慶大合照。（資料圖片）

第一排C位有汪阿姐、胡楓（修哥）兩位元老，往兩邊數依次序有陳豪和譚俊彥，到數就有胡定欣和林夏薇，馬國明和陳展鵬，李佳芯和黃智雯 等人，第一排還有蔡思貝、高海寧、張曦雯、張振朗、叻哥。值得注意的是，第二行C位部位有陳瀅、周嘉洛、陳曉華、黎諾懿等人，再往上數就有王牌劇集《愛. 回家之開心速遞》的演員們吳偉豪、滕麗名、劉丹以及丁子朗。

中間位係一線小生花旦的位置。（資料圖片）

踏入TVB 56周年，從大合照上來看藝員企位也有些少變動。因為今年節目家燕姐也有參加，所以她和汪阿姐就被安排一齊中間，不過去年只是企在第一排最右邊的陳百祥（叻哥）就連升11個身位，可能是為了令構圖更好睇？

冇咩變動。（資料圖片）

第一排的成員變動不大，去年企在中間的陳豪地位依然穩固，不過馬國明就稍微往右手邊但開了一個位，蔡思貝側由原本左手邊靠側位置，升了幾位站在一線小生陳豪和陳展鵬中間。

講完第一排企位就要講埋中間位置第二行到第四行的「重點區域」。雖知道，雖然說是第二三四行，但畢業也是正中間位置，一哥一姐的後面，所以在某程度上，重要性與第一排靠邊的位置相差無幾，也無一例外地，這些位置也可能代表了TVB考慮力捧及「上緊位」的藝人。

「星三代」阮浩棕企中間。（資料圖片）

第二行分別有去年企第三行偏左手邊的吳若希、炎明熹及「新人王」吳偉豪，郭柏妍、丁子朗和陳星妤。大家要留意，今年「星三代」阮浩棕被安排企在正中間C位，陳豪的上一排，甚至比起丁子朗、吳偉豪都要中間，是不是有什麼暗示？

TVB《節目巡禮2024》合照，藝員企位有變動。（胡凱欣攝）

題外話，被傳媒經常拿來比較的馮盈盈，仍然是被安排企在靠側邊位置...（資料圖片）

第二三四行的藝員主力是TVB年輕一代，甚有傳承的意味。再數上去有何依婷、「星夢小花」鍾柔美和詹天文、游嘉欣、江嘉敏以及應屆香港小姐三甲。以往幾年大騷，江嘉敏多數都被安排企在側邊位置。今次江嘉敏升了幾個身位，是否又意味了她的強勢回歸？題外話，被傳媒經常拿來比較的馮盈盈，仍然是被安排企在靠側邊位置...

李佳芯愈企愈側。（資料圖片）

來到最人關心的話題「李佳芯去咗邊？」原來李佳芯被安排企在第一行最左手邊，附近的有黎諾懿、高海寧、何廣沛、《愛回家》大龍生羅樂林、三太樊亦敏等人。按企位計算，李佳芯由原本的第5順位變成了第12順位。不過諗深一層，其實李佳芯這個站位也相當重要，因為她的隔籬就是TVB的吉祥物TVBuddy，再望一望李佳芯靠右邊位置，是黎諾懿、高海寧和何廣沛三位備受關注的藝員，其實李佳芯也不完全是被「發配邊彊」。

去年台慶李佳芯都係企中間位置。（資料圖片）

TVBuddy隔籬呢個位都係好位嚟。（資料圖片）

講緊咩？（資料圖片）