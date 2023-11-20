陳淑芬一直想重演《風雲創意音樂劇》　鄭嘉穎謝天華超繁忙難齊人

早前一連三天在澳門舉行的「亞洲演出娛樂行業博覽會」，於得到各界支持下圓滿完成，亞協在博覧會進行期間安排了一連串精彩活動，當中最重量級的活動便是「風雲創意音樂劇好聲好戲珍藏版首映會」，更邀請到「天星娛樂」總裁兼「亞太現場演出行業協會」主席兼陳淑芬女仕、原著作者及藝術總監馬榮成先生、劇中演員鄭嘉穎、謝天華、身兼創作總監一職的鄭丹瑞、閻奕格和胡琳也有到埸支持。

劇中演員鄭嘉穎、謝天華、身兼創作總監一職的鄭丹瑞、閻奕格和胡琳也有到埸支持。

陳淑芬（陳太）表示「風雲創意音樂劇」自多年前完成公演後，她一直也想找機會重做，但如果要找回音樂劇內八位演員再度參與演出，因大家也很忙，難度真的非常高。她也正考慮推出音樂劇的國語版，並已找人撰寫劇本及填詞，不過仍未決定角色人選，而其他部份同時在籌備中。

陳淑芬（陳太）表示「風雲創意音樂劇」自多年前完成公演後，她一直也想找機會重做。

陳太續表示今次亞協曾問她能否以原裝陣容在博覧會重演「風雲創意音樂劇」，陳太說這八位演員均是大忙人，工作檔期早已排得滿滿，所以未能再度於舞台上聚首。今次「好聲好戲珍藏版」單是剪輯時間便花了三百多個小時，不過當年在紅館公演時因場地太大，眾演員部份的細緻表情也被現場觀眾忽略了，而在剪輯過程中重溫各自的片段時，印證了內𥚃八位演員真的很好戲，交足功課；而旦哥則覺得陳太特別為了這部劇做了 7. 1音效，非常落本及重視，所以稱它為「好聲好戲珍藏版」才能表達它的特色。

陳太說這八位演員均是大忙人，工作檔期早已排得滿滿，所以未能再度於舞台上聚首。

在「風雲創意音樂劇好聲好戲珍藏版」首映完畢的座談會上，陳太特別帶來一段籌備短片送給現場觀眾，讓大家更了解一套經典是如何創造出來，而她和馬榮成及鄭嘉穎、謝天華、鄭丹瑞、閻奕格和胡琳在座談會上閒談時分享了很多在綵排和公演期間的點滴。