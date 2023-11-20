非份之罪｜徐榮演智障人士只得8歲智商　請教對象居然係佢

徐榮出席新劇《非份之罪》開鏡拜神，他在單元「一億殺機」飾演智障人士，雖然僅得8歲智商，但又有家庭和小朋友，直言是一大挑戰，事前需要花很多功夫，「首先要扭轉自己嘅人生觀和世界觀先，因呢方面大人同小朋友好唔同，例如一件玩具喺佢心目中係大過10萬蚊甚至100萬，我要從呢方面去出發和揣摩。」

徐榮在新劇《非份之罪》單元「一億殺機」中飾演智障人士。（葉志明攝）

碰巧女兒「包包」現在又是8歲，徐榮笑言都會請教一下女兒，平時多點留意對方的思維和動作，「但我認識呢個歲數嘅男仔，一落地就跑，個頭keep住濕，總之就唔會停，睇下我到時可唔可以配合到，個頭keep住濕啦。另外最難嘅係角色有感情線，8歲智商係點樣處理感情呢件事呢？佢又係成人，會有正常男人嘅生理反應，我都未諗到點做，可能待劇本出齊後，再同拍檔煒哥（陳煒）夾一下，其實我哋之前喺《福爾摩師奶》都演過情侶，大家都好熟。」

徐榮認為公司實在太多人，有時有些忽略是無可厚非。（葉志明攝）

另外，談到昨晚台慶其中一個環節「給十年後的我」非常催淚，有份參與錄影「十年後…我希望」片段的徐榮，笑言錄影的時候很趕，沒太大感覺，反而昨晚播出來時看到很感動，希望自己的演藝生涯，去到小朋友長大後都能看到。可覺得公司比以前重視資深演員？徐榮覺得公司向來都重視資深演員，只是公司實在太多人，說真的，有時有些忽略是無可厚非，他覺得公司已盡量做得最好。