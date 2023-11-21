分析近9年TVB台慶大合照排位　周嘉洛用8年時間升到「一線小生」

《萬千星輝賀台慶》的表演項目自然是觀眾關注的，衣着也是觀眾愛看的，不過每年大合照也是大家，或者是整個TVB關注的事項。重申一次，藝員企位不是明文規定代表藝員的地位，但怎樣都是「公司周年大合照」，冇理由會搵個臨時演員企在汪阿姐隔籬吧？藝員企位多多少少都有些講究和含意的。



《萬千星輝賀台慶》2023年藝員大合照。（資料圖片）

近幾年第一行企位有不少變動，陳豪依然穩佔「一哥」位置，長期站在正中，不過李佳芯近兩年就愈企愈側，去年已經是第一行順位第4，5位，今年更直接被放在最左手邊，而蔡思貝則雖然是「升升跌跌」，但依舊佔據有利位置。

李佳芯企到好側。（資料圖片）

對比起前年（2021年）的大合照，兩位「台柱」王浩信、唐詩詠都缺席，前者忙於在內地拍劇，後者則已離巢，另一要注意的是，去年有份出席的胡定欣今年亦都「冇影」，可能因為少了兩個花旦，所以蔡思貝和張曦雯又往中間企近了幾個位。

點擊下圖睇近9年台慶大合照排位：

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上年講及年年都有「大躍進」的周嘉洛，由2016年第11行到2017年第7行，再到去年第二行中間，原來今年周嘉洛已成功手擠身第一行小生花旦的位置，與劉穎鏇一同企在第一行右手邊順序第7位。

周嘉洛終於企到第一排啦。（資料圖片）

周嘉洛升了去第一行，原本的位置竟然不是由好兄弟吳偉豪頂上，而是阮浩棕。好多人會問：「邊個係阮浩棕？！」阮浩棕其實是已故甘草梁舜燕的孫子，早於2014年就經由藝訓班加入TVB，不過2017年就離巢到北京外闖，兜兜轉轉之下在2017年重返TVB並加入邵氏兄弟。

去年企在陳豪後面的周嘉洛已成功上位，睇嚟阮浩棕都好大可能在來年被力捧。

家燕姐、汪阿姐「升職」變成TVB董事。（資料圖片）

題外話，原來TVB董事局成員是站在中間家燕姐和汪阿姐（即第一行）之前，可能由於擋到了家燕姐，所以黎瑞剛先生就邀請家燕姐往前企，而汪阿姐亦順勢往前企，最後就造就了這張似是家燕姐、汪阿姐「升職」變成TVB董事的大合照。