非份之罪｜何沛珈台慶透視露「股」極誘惑　緋聞男友阮浩棕有嘢講

正值上位的緋聞情侶阮浩棕和何沛珈，今日出席新劇《非份之罪》拜神儀式，今次亦是兩人傳緋聞後首次同場，還有份一同演出劇中其中一個單元「恐怖情人」。阮浩棕透露劇中飾演個性花弗的室內設計師，身邊有好多女性埋身，又有個前妻劉佩玥，離婚後遇上「靈媒」余思霆，繼而發生連串恐怖的事情。

阮浩棕和何沛珈傳出緋聞後首次同場。（葉志明攝）

而何沛珈劇中則飾演劉佩玥閨蜜，問到見住緋聞男友日日被女圍有否呷醋？她笑言：「正喎！希望呢套劇出街之後，佢唔會畀人攻擊，因為余思霆係『台灣女神』，劉佩玥又係『宅男女神』。（妳都係『東張女神』？）但我哋對手戲唔算多。不過我演戲上有唔明嘅地方都會問佢。（會否真的想有一套戲演情侶？）我未夠資格，要問佢，佢已經咁厲害。」阮浩棕則大方表示不介意與何沛珈演情侶，最緊要角色、劇本適合。笑問是否公司不準認愛？何沛珈表示他們向來都是緋聞情侶，合作無問題的，也不介意以「緋聞情侶檔」出去搵真銀。

何沛珈劇中飾演劉佩玥閨蜜，非常憎恨阮浩棕。（葉志明攝）

另，談到何沛珈台慶當晚所穿那條透視露股晚裝非常性感，阮浩棕對此說：「勁喎！好好睇喎！」但笑言台慶當晚很忙，他都是從網上看到。何沛珈表示這條裙事前只有她和造型師看過，沒想到有那麼大迴響，又叫緋聞男友可以放心：「放心啦，還咗了！」