MIRROR苦主手持「廢票」感覺被詐騙　MIRO勁驚入黃區睇人頭

MIRROR去年在紅館舉辦演唱會期間，因大型屏幕下墮事件，導致兩名舞蹈員李啟言及張梓峯受傷，令演唱會被逼腰斬。事隔一年多，主辦MakeVille正式公布演唱會，鐵定於明年1月至2月舉行合共16場，並以「MIRROR FELL THE PASSION」為主題。

MIRROR鐵定明年1月至2月舉行合共16場演唱會。（IG圖片 ）

消息一出之後，苦主Ricky向《香港01》投訴，表示他當初是在網上以實名制購票，而在演唱會出事後，他曾收過有關方面嘅退票/換票SMS，由於Ricky選擇換票，所以一直以為將會有SMS通知，直到昨日（20日），他看到新聞後才發現自己完全錯過了登記手續，他其後在MakeVille社交平台留言，隨即被邀請入苦主群組，他表示群組若有20多人，當中有唔少人都係收到一次退飛/換飛SMS通知。

有苦主曾收過換飛/退飛SMS通知，令他們誤以為之後會有相關嘅通知，結果完美地錯過了所有登記時間。（讀者提供圖片）

「我當時無留意新聞，FB亦無loop到換飛登記，以為佢會再SMS通知我，我真金白銀買兩張飛，但咩服務都無享用過，電郵查詢點覆係話過咗7月15就唔會處理，問佢哋點解唔再SMS通知，佢哋話自己做法無問題； 有苦主話職員同佢講『無辦法，你自己買過張飛』，咁鄭秀文演唱會延期，佢都有email通知fans換飛啦。Makerville點確保每一位購票者有關注佢哋 Facebook及Instagram專頁？如果睇唔到公告，又或者根本沒有使用以上社交平台，就等於白送了購票費給Makerville，咁同詐騙有咩分別？」

由訴黃區設在平地，所以觀感會比綠區看台位較差。

其實，除咗錯過登記時間嘅苦主外，一班成功登記嘅MIRO亦都有唔少怨言，事關大會公布補位場次坐位分配圖後，當初中價票$880雖然被升級至$1080，但隨時有機被安排到亞博嘅山頂位，而手持$1280被升級到$1480嘅觀眾，隨時亦有機會成為後排觀眾（即Arena 1號展館往常嘅 Block C區），由位坐座設在平地，觀感會比$1080票價（看台位）為差，不少MIRO均認為不合理，並表示「入黃區慘過地底泥」。