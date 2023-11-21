李日朗升呢星級小顏術導師　被呢位視后一句說話搞到眼濕濕

李日朗除了是歌手和演員外，近年他還多了一個身份，就是日式小顏術技師，並創立小店「小小堂」，客人包括蔡思貝和胡渭康等圈中藝人。而「小小堂」近日有新動向，小店被大型連鎖美妝集團垂青，結為合作顆伴。

李日朗創立的「小小堂」，獲大集團垂青。（大會圖片）

正式簽約結為合作顆伴。（大會圖片）

為隆重其事，該大型連鎖美妝於今天（21日），在位於銅鑼灣的健康管理中心舉行「星級小顏術技師李日朗加盟記者會」，與「小小堂」的創辧人兼持有小顏術美容師執照及教師資格的李日朗，進行簡單而隆的簽約儀式，更邀請到視后蔡思貝、周家蔚及楊玉梅到場分享喜悅 。

李日朗表示有一種將自己事業達到一個新里程的感覺。（大會圖片）

蔡思貝是李日朗首位明星客戶。（大會圖片）

周家蔚也有到場支持。（大會圖片） 。

還有楊玉梅。（大會圖片） 。

對於「小小堂」加盟大集團所設的健康管理中心，李日朗感到十分開心，更表示有一種將自己事業達到一個新里程的感覺：「『小小堂』由自己創立，一開始只是小小工作室，然後一年後，可以同這個集團合作，呢件事好值得紀念，真係好開心。」 一年間，李日朗由小顏術技師，再成為小顏術導師，並擁有徒弟，他認為這一年對他來說是很漫長的路，他表示：「現在為人師表，關於小顏術每個細節，自己都非常認真，原本自己性格好急燥，但現在都變得平和，亦會體諒好多事情，成為導師後，性格、生活習慣都改變，好似變成另一個人。」

李日朗指現階段已放棄了演員的世界，專注做好小顏術工作。（大會片段截圖）

問到小顏術事業與演藝事業能否兼並？李日朗指是不能兼並，為專注做好小顏術工作，他現階段已放棄了演員的世界，因為真的沒有時間，「其實我自己都覺得好可惜，畢竟演戲演了20年，要由一個熟悉的環境跳到一個陌生的領域，其實我自己都掙扎了很久，但每個人在不同的階段，就有不同的取捨。我現在就是想將小顏術和大健康做到最好。」

被蔡思貝的說話感動到眼濕濕。（大會片段截圖）

二人非常老友。（大會片段截圖）

身為李日朗首位明星客戶的蔡思貝，台上表示小顏術令她知道除了外表的美之外，內在的美都很重要，很以對方為榮，搞到李日朗眼濕濕，李日朗笑言因為想到些客人感觸，但是開心的。