潘靜文任台慶司儀成功吸引內地網民注意　聲夢小花竟變鹹濕姐姐？

今年無綫（TVB）台慶司儀以「跨越三代」形式合作，25歲的「聲夢小花」潘靜文（Sherman），有幸成為18位司儀陣容中的一員。雖然觀眾對她當晚的表現有讚有彈，有人覺得她硬生生打斷細細粒（陳嘉佳）抽獎一幕無禮貌，但也網民覺得她經驗尚淺，可以體諒。就這樣看，潘靜文至少已成功吸引網民留意，就連內地都有網民被她甜美笑容吸引住，要開帖「尋人」。

潘靜文與兩位聲夢男學員林智樂和張馳豪一齊行紅地毯。（陳順禎攝）

潘靜文身材高䠷。（陳順禎攝）

潘靜文是今年台慶司儀之一。（陳順禎攝）

表現有讚有彈。（陳順禎攝）

潘靜文非常投入。（陳順禎攝）

台慶當晚之後，就有內地網民在小紅書以「我很喜歡這位司儀，請問名字」為題發帖「尋人」，並寫道：「台慶夜，好歡樂！多謝TVB陪伴我成長。Happy Birthday！我好喜歡這位MC的笑容，自然！甜美！有點袁潔儀長腿小姐的feel。有人可以告訴我她的名字嘛？」

潘靜文有份主持兒童節目名《Hands Up》。（IG@shshsherman）

深受小朋友歡迎。（IG@shshsherman）

不少網民在帖文下留言解答樓主的問題，當中最好笑的是有人稱潘靜文是超活潑的「鹹濕姐姐」，對此，樓主都一頭霧水，問對方：「點鹹濕？」該網民笑說：「兒童節目名《Hands Up》唔識讀雞腸咪讀成鹹濕囉！」非常搞笑。

有內地網民被潘靜文甜美笑容吸引。（小紅書截圖）

網民果然創意無限。（小紅書截圖）

大家又覺得潘靜文同袁潔儀像不像？（小紅書截圖）

袁潔儀當年參選亞姐時憑身形高挑、外貌青澀可愛，令人留下深刻印象。（影片截圖）

網民覺得潘靜文有點當年袁潔儀長腿小姐的feel，碰巧大家都有主持過兒童節目。（影片截圖）

潘靜文當年參加《聲夢傳奇》雖然未有獲得名次，但也成功簽約無綫，入行後主要擔任主持工作，包括兒童節目《Hands Up》和音樂節目《J Music》，亦有機會與孫漢霖合唱無綫劇集《童時愛上你》主題曲，及為無綫外購劇《夢華錄》獻唱片尾曲。潘靜文於今年2月推出首支向各大電子傳媒派台的個人單曲《永遠潘朵拉》，正式出道。隨後又與張振朗合唱無綫劇集《靈戲逼人》插曲《似夢迷離》。潘靜文擁有巴掌面，和一條逆天長腿，絕對有條件成為女神。

潘靜文參加《聲夢傳奇》入行。（資料圖片）

潘靜文擁有一對大長腿。（IG@shshsherman）

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