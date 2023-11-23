丘梓謙殺入大銀幕做張家輝個仔演技大爆發　做好自己冇諗同姜濤比

29歲無綫（TVB）藝人丘梓謙（Adrien）由童星出身，直至2014年加入第27期藝員訓練班才正式入行當演員，直至在處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演「蔥頭」一角而為人認知。眾所周知，劇中蔥頭一角是以MIRROR成員姜濤為藍本，他亦曾經因為飾演此角色而被網民抨擊。原來他除了在TVB中拍電視劇外，亦拍了人生第一部電影《爆烈點》。

丘梓謙在處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演「蔥頭」一角而為人認知。(ig@ adrienyau0108)

昨日（21日）他在社交平台釋出了一條《爆烈點》的短片，片中丘梓謙飾演張家輝的兒子，因為丘梓謙對張家輝充滿怨恨而誤入歧途。丘梓謙片中充滿仇恨的說：「你拋棄我嘅時候，有冇諗過我嘅將來？」短短幾秒的影片，已經看到丘梓謙演技大爆發，亦看得出他的精湛演技。而丘梓謙亦希望藉這個角色來擺脫他的「斯文」形象，因為他一直以來飾演的大部分都是「乖乖仔」：「我想做一個多元化嘅演員。」

丘梓謙在社交平台釋出了一條《爆烈點》的短片。(ig@ adrienyau0108)

丘梓謙接受了《香港01》的訪問，他表示今次是《爆烈點》劇組找上門的，讓他去試一下鏡。而丘梓謙在說的過程時感到很興奮：「做家輝哥個仔我係去到好後段差唔多開拍先知，因為佢哋今次好保密，所以我知道要做呢個角色嘅時候，我淨係知道我有個啊爸啊媽，好曳嘅。」他更為電影而去學拳擊，在操練時意外才得知今次是飾演張家輝的兒子，他當時的心情復雜問家輝師傅：「家輝係邊個？嘩，我嗰一刻個心情係即刻靜止咗。」

丘梓謙有得同張家輝拍戲覺得好興奮。(ig@ adrienyau0108)

原來丘梓謙有這樣的反應是因為他的偶像正正就是張家輝：「因為我真係好鍾意、好鍾意，除咗係佢嘅戲啦，其實我係全部都睇過超過5次！」丘梓謙說到第一次見張家輝，就要「開打」，因為當知道演張家輝兒子後不久就要正式拍見面的第一場戲。

丘梓謙嘅偶像就係張家輝。(ig@ adrienyau0108)

當丘梓謙說到張家輝，言語間流露著滿滿的崇拜之情，他簡直就是張家輝的小粉絲。他直接用夢幻來形容：「我睇佢（張家輝）排戲嘅第一個鏡頭，嘩，家輝哥啲氣場已經…但你係冇諗過佢係你面前。」他更強調:「當一個你好鍾意、好鍾意嘅偶像喺你面前，咁近距離，你可以接觸到佢嘅時候，我係開心到好似望住一個好鍾意嘅女仔一樣。」

丘梓謙說到張家輝，言語間流露著滿滿的崇拜之情。(ig@ adrienyau0108)

丘梓謙更講到張家輝十分敬業，因為拍攝時正值炎夏，張家輝拍完一個鏡頭後沒有第一時間去室內休息，不介意頂著厚厚的衣服在旁邊等。更在等戲時會主動關心丘梓謙能不能跟得上，而事前未拍過這麼多「打戲」的丘梓謙亦乖乖聽張家輝說：「啱㗎啦，你聽啲師傅講就啱㗎啦，然之後你返入電視台就用得著㗎啦！」可以見到張家輝很樂意提攜後輩，也希望他們的路走得更平坦。

丘梓謙更講到張家輝十分敬業，一絲不苟。(ig@ adrienyau0108)

至於談到與張家輝拍戲有沒有壓力，他則表示：「要將壓力變成動力。」因為在拍攝間張家輝交了很多戲給他，他不可以白白浪費，所以就用盡百二分的力去飾，才會對得起自己。他說到在藝員訓練班時，已經說到未來的願望，他當時立志要拍一套電影，他說現在雖然不是一個很重要的角色，但已經踏出了第一步。至於不少人會拿他與姜濤比較，他則沒想太多，做好自己就好，最想是有人拿「蔥頭」與「灝程」（《爆烈點》角色名）來比較，希望有人可以拿這個角色的演技來比較。

「蔥頭」同「灝程」大家鍾意邊個多啲。(ig@ adrienyau0108)

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