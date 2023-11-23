御用中風王｜潘志文親解用拐仗原因：十幾歲開始收集拐杖

早前有網民在內地機場碰到潘志文，說73歲的他半倚柺杖，看上去頗為疲倦與平時出席公開活動精神奕奕樣頗有不同。昨日（21日)潘志文精神奕奕出席TVB的《長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮2023》，領取服務10年的金牌。《香港01》告訴潘志文說，說網友覺得他不像在熒幕上精神，見他拿著柺杖，以為他平日也要靠柺杖幫助行路。

網民在場見到潘志文拿著拐杖。（小紅書）

潘志文說當日，他在橫店拍完戲，在機場確是拿著拐杖，但並非要靠它才能行路，而要帶這收藏品回家，他說：「我從十幾歲開始收集拐杖，已經有幾十枝。在機場那枝是我好朋友在金華，一些專門收古物的地方買回來，買回來後我立刻找人修補，依家好靚呀枝拐杖。」他說得閒就會拿拐仗出來，並笑言「我哋以前成日拍武俠片，依家無做大俠，有啲嘢在手，感覺都仲有啲武俠風範。」

潘志文精神奕奕出席TVB的《長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮2023》（攝影：葉志明）

潘志文說在收集拐杖時，要看外形和材料，不同木材的價錢也會不同「各樣木都有，例如有花梨沉水鐵木，海南黃花梨木的拐仗，幾萬元都未必買到正式的。有朋友知我鍾意柺杖，會在內地幫我找木料，再找工丈做，所以金絲楠木我都有，亦好值錢。」

潘志文覺得拿拐杖很有武俠風範。（網上圖片）

潘志文笑言在錢以外，他收集很多東西，例如玉石、木頭、石頭、軍人服裝、軍車、皮具都有收集。問他這麽多珍藏，價值有多才少？他說「邊有得計？」因為數量太多了。現時很多收藏品放在加拿大，因為那邊地方大，香港的家就有玉石、眼鏡和打火機。

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講到大屋，早前一段潘志文4,000 呢豪宅的訪問被上載到網上，他說那是1996 年的事，該間屋己經在1997年賣了，如果留到現在應該很貴了。