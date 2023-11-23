東張西望｜MIRROR演唱會門票過期冇得換　苦主投訴靚位變山頂位

男團MIRROR日前（20日）於社交平台公布明年1月的巡迴演唱會《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》場次。而有關成功換票的詳情亦已經發出電郵。但前日（21日）《東張西望》就報導有苦主向他們投訴未能成功換票，因為他們錯過了換票的時間，而且指出官方社交平台說換票的詳細資料不清楚，令他們錯過了，粉絲說：「我冇諗過要自己主動去主辦商嘅FB同IG去睇安排。我追偶像，我可以follow偶像自己嘅官方社交平台，但我唔係必要follow埋佢哋公司㗎嘛！」

《東張西望》就報導有苦主向他們投訴未能成功換票。(節目截圖)

《東張西望》向主辦查詢換票問題，而節目在前日播出後，昨日（22 日）主辦便立即在社交平台宣布，未有換票的人士，主辦單位將會再作出退票退款安排，詳情會稍後公布。

《東張西望》向主辦查詢換票問題。(節目截圖)

而成功換票的亦沒有比較好，因為主辦MakerVille說今次補場是由電腦系統來安排，是根據原有門票來做分析配對，把原本座位較接近舞台的，便安排到補場場次中較接近舞台的座位。但有持票人士在得知補場座位結果後都感到不公，除了不公外，座位更接近降級。

成功換票的亦沒有比較好，因為主辦MakerVille說今次補場是由電腦系統來安排。(節目截圖)

不少持票人士都指出自己持有的是$1,280門票，但卻被分到近panel的Block C，但持$880門票的反而被獲安排到Block 2、3、15及16等這些比較接近舞台的位置。更有網民表示紅館的第1x行視覺良好，但現在卻被派到Block C：「我睇人頭定手機？」憤怒難平。

不少持票人士都指出自己持有的是$1,280門票，但卻被分到近panel的Block C。(節目截圖)

亦有不少持票人士不能接受這樣的安排，認為編排不當，更有不少有「脫粉」的念頭：「真係接受唔到這種安排！」更質疑起主辦到底把門票分到哪裡去。Block C的視野完全被前面的Block A及B阻隔，而且與前2個Block都是平地，所以放眼過去只可以見到大量的人頭加舉高的手機，有機會連MIRROR的真人都見不到。

不少持票人士不能接受這樣的安排，認為編排不當。(節目截圖)

除了持$1,280門票被安排到平地最後的Block C，亦有原本是紅館綠閘近VIP位的被安排到亞博的「半山位」，位置還「側過側田」。更有持$880門票的被安排到Block 9 Row Z，即是最遠及最後一行，令到不少持票人士不滿。