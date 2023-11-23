丁子高陪老婆美加開騷見返「老豆」勁感觸　呢位天后都係佢捧紅

楊千嬅最近正在美加舉行巡迴演唱會，身為老公兼經理人的丁子高當然有陪伴飛埋過去，幫老婆打點一切，期間也不忘相約當地的朋友出來聚聚見個面，包括當年介紹他入行，繼而有組合VRF誕生的殿堂級經理人「Lal 爺」Lal Dayaram（林振業）。

丁子高見返人生第一位伯樂Lal Dayaram。（IG@real_ting）

丁子高在社交平台上載了2人的合照，並以「老豆」稱呼對方，很開心可以在多倫多與對方見面。他感觸寫道：「回想往日我仍然是一位黃毛小子，由當年初相識，誤打誤撞由他帶我進了娛樂圈，轉眼間經已是24年…縱然當時沒有堅持這年少時的夢想，但亦因這樣而開啟了我人生一個非常重要的階段。一路走來遇到各樣的高低起跌，途中不斷的調整和修改，以至到今天於工作上感受到的一些滿足和成功感。雖然又是老生常談，但的確人生就是要不斷裝備自己，保持正向的信念，吸引力法則；當對的人出現，機會來到，就會改變你的一生。看到下年迎來85歲的你仍充滿魄力，對工作抱有憧憬，是多麼令人羨慕和欣賞。希望你繼續保持身體健康，開心寫意地享受生活，感謝我人生第一位伯樂『Mr Lal Dayaram』。」相中見Lal 爺雖然已年過80歲，但仍魄力十足，且精神很好。

VRF。（資料圖片）

原來丁子高這位「老豆」非常猛料，人稱「Lal 爺」的他，在樂壇打滾已超過半世紀，曾發掘及捧紅了很多頂級的天王巨星包括：許冠傑、鄧麗君、陳淑樺、王菲、張惠妹和古巨基等。他曾於訪問裏面，坦言在合作過的眾多歌手中，認為最成功的一位是天后王菲。

Lal Dayaram曾發掘及捧紅了很多頂級的天王巨星包括：許冠傑、鄧麗君、陳淑樺、王菲、張惠妹和古巨基等（Lal Dayaram Facebook）

Lal 爺指當年聽過王菲的歌聲後，已向對方說：「現在全世界都知道有鄧麗君，20 年之後全世界都會知道你係邊個！」Lal 爺又憶述當時極想簽王菲，更用了一些方法令她無心留戀樂壇，後來再請她復出，並「瞓身」力捧，又為她改形象，結果《執迷不悔》、《容易受傷的女人》令王菲的歌唱事業攀上高峰。