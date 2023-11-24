張敬軒殺入叱咤「我最喜愛」5強　預告會落力拉票︰我想上台

一年一度的樂壇盛事《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023》即將於明年1月1日舉行，而最近唱歌生涯達53年，74歲的尹光首度入圍「我最喜愛的男歌手」一直被廣泛報道！現時公布5強走勢，入圍名單分別是尹光、姜濤、盧瀚霆、陳卓賢與張敬軒。

「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」 5強。（IG圖片）

張敬軒恨上台攞獎

張敬軒早前出席公開活動完結後，刻意在停車場停留一段時間與等候多時的粉絲對話。張敬軒當天拉低車窗向粉絲真情剖白：「我想話我好多年都冇試過想自己拉票，我會拍一段拉票嘅片，我自己睇獎項已經唔係好似後生嘅時候，唔係好似細個嗰陣時咁，我睇到大家咁樣幫我拉票我覺得我好想上台！」一班熱情的粉絲也有大聲回應偶像，會繼續支持！

張敬軒早前出席公開活動完結後，刻意在停車場停留一段時間與等候多時的粉絲對話。（IG圖片）

張敬軒向粉絲真情剖白。（IG圖片）

張敬軒分享入圍五強感受

張敬軒今天（24日）得知入圍五強消息，特別在IG真情剖白：「多謝連日嚟為我拉票嘅各位朋友, 睇見大家犧牲自己嘅休息時間, 走遍大街小巷, 喺街上、喺身邊嘅親戚朋友之中、喺網上為我取得嘅每一票, 我都深深感恩！實在覺得自己就係最幸福嘅。」

他繼續指自己曾經入圍過這個獎項很多次，亦曾經勇奪過這個殊榮。他說：「成長嘅經歷同埋喺行業之中拼搏經年嘅心態其實早已經令我自己覺得擁有合適自己性格嘅運動員精神, 就係「期待獲獎,但也不強求, 可以上台攞獎係對支持自己嘅歌迷、團隊,仲有屋企人所付出嘅努力嘅一個回報, 無論得獎與否, 第二朝早起身仲係要繼續努力」 但係呢兩年開始, 我見到我嘅歌迷為咗令我可以上到台, 好努力好辛苦咁樣做咗好多好多支持我得獎嘅活動同應援, 我有畀自己好好地咁樣思考過呢個現象同埋我所應該採取嘅態度。」另外他還率先預告明年一月份開始會有新歌推出及發行專輯大計，以及會為歌迷會特別舉辦免費音樂會等資訊。