陳淑芬《好聲好戲珍藏版》首曝光　預告《星星相識50年》紀念活動

「亞太現場演出行業協會」（亞協）一連3日於澳門舉辦首屆「亞洲演出娛樂行業博覽會」，3天的博覧會有不少人前來支持。博覧會期間，亞協安排了一連串精彩活動，身兼亞恊聯席主席及「天星娛樂」總裁的陳淑芬女士 （陳太） ，也把從未曝光的「風雲創意音樂劇（好聲好戲珍藏版）」提供在博覽會放映，其首映會更邀請到原著作者及藝術總監馬榮成先生、劇中演員鄭嘉穎、謝天華、身兼創作總監一職的鄭丹瑞、閻奕格和胡琳也有到埸支持。陳太在閉幕典禮時特別多謝領導和企業對今次博覧會的支持，也感謝來自五湖四海的參展商好友。

「天星娛樂」總裁的陳淑芬女士 （陳太） ，也把從未曝光的「風雲創意音樂劇（好聲好戲珍藏版）」提供在博覽會放映。

陳太的「天星娛樂」也是今次博覧會其中一間參展商，適逢陳太入行 50 周年，其展位更以此作為展覽題材，匯聚了過往多位巨星的演唱會海報、不同型式的演唱會通行證、以及奬座，將陳太過往 50年南征北伐的輝煌成績再次呈現在大家眼前，成為了博覧會內的必到影相位。

陳太過往 50年南征北伐的輝煌成績再次呈現在大家眼前，成為了博覧會內的必到影相位。

馬榮成、鄭嘉穎、謝天華、鄭丹瑞、閻奕格和胡琳於「風雲創意音樂劇」座談會結束後，也特意去「天星娛樂」的展位細意觀賞和打咭，當他們看到 LED 屏上播放出陳太由 70 年代至今，曾參予超過 2000 多場的演唱會列表時即時表示讚歎，而曾參演1997年「雪．狼．湖 音樂劇」的謝天華更在展出的海報中，找到他當年的簽名！陳太好友狄波拉和許冠傑太太也專程親臨現場支持，許太更和陳太在 許冠傑演唱會海報前合照留念。陳太同時透露 2024 年將會有不同的《星星相識50年》活動紀念入行 50 年，希望能繼續把驚喜帶給大家。