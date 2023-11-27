祖堯邨原來是「世一」RTV藝員帶你認識「房屋實驗室」

祖堯邨位處葵涌半山，出名景觀開揚，而邨內的啟敬樓於1981年落成，樓高38層，是當時全球最高的公共屋邨建築物，是「世一」公屋無誤﹗邨內設備完善，更是全港首個設有游泳池的屋邨。房協作為「房屋實驗室」，一直因應社會需求，以創新思維締造宜居環境，而轄下的傳奇屋邨又何止祖堯邨呢? 現在就跟一班20代的RTV藝員認識房協特色屋邨。



小知識: 房協成立初衷，協助解決戰後住屋問題

第二次世界大戰後，大量難民湧到香港，樓房住屋嚴重不足。一班熱心的社區領袖於1948年成立了香港房屋協會，以相宜價格，提供一般家庭生活所需、符合人道主義的獨立居所，協助解決當時住屋問題。

時至今天，房協一直不忘初衷，並與時並進，因應社會發展為香港市民提供各種可負責的優質居所，同時亦創下了不少「世一」和「首個」紀錄。單單是出租屋邨就已經有好幾個，跟你一起逐個數！

房協於1948年由一班社會賢達創立。圖為60年代的一次執委會會議。

盤點房協出租屋邨各個「第一」

1. 首個出租屋邨 － 上李屋

於1952年興建的上李屋，是全港首個公共出租屋邨。當時破天荒爲每家每戶提供獨立廚房及廁所，成爲日後公營房屋設計的楷模。

2. 首個設有游泳池的公共屋邨 － 祖堯邨

今次RTV藝員到訪的祖堯邨，不但有當年全球最高的公屋啟敬樓，更是全港首個設有泳池的出租屋邨。祖堯邨的各座散佈於不同高度的平台之上，高低錯落有致，並在不同層次中創造出更多開放空間，邨內的規劃媲美不少私人屋苑，因而獲得多個建築設計獎項。

3. 首個郊區公共房屋 － 對面海邨

這個名字獨特的屋邨，位於西貢墟對面，是香港首個發展的「郊區公共房屋」項目。對面海邨的格局與設計跟市區屋邨迥異，四組大廈依山而建，樓高只有五層，不設電梯，別樹一格的尖角屋頂與圓形窗戶是屋邨的標誌。

4. 首個亦是唯一的圓筒形屋邨 － 勵德邨

香港有很多設計有趣的舊式屋邨，但說到只此一家，不得不提勵德邨。邨內其中四座的外型以圓筒形設計，是全港第一個，也是唯一一個圓筒形設計的公共房屋。圓筒形設計造就了各個富玩味的視角和打卡位，有趣的外觀更令勵德邨多次成為電影廣告的拍攝場地，荷李活電影《攻殼機動隊》就是好例子。

「世一」之後

房協在創下多個「世一」、「首個」紀錄後並繼續與時並進，發展嶄新的項目來解決不同年代的住屋需求。

房協不少出租屋邨在60至70年代興建。面對樓宇老化，房協透過復修和重建，改善舊屋邨的居住環境。以明華大廈為例，於2021年完成第一期重建；而真善美村、觀塘花園大廈、漁光邨等亦將陸續啟動重建規劃。

另外，有見香港人口老化，房協積極推動居家安老和跨代共融。於2022年，房協以沙田乙明邨作為「齊樂同行」跨代共融計劃的首個試點，引入適合長幼同樂的「北歐式健步行」及「芬蘭木棋」等新興運動，並由老友記主理「玩具銀行」，積極在社區內建立跨代互助網絡。

其實除了多個「第一」屋邨，房協在各方面都創新求進，在房屋發展、建築科技和服務等範疇亦有多個「第一」，隨時有一個「第一」在你附近，等你發掘！

重建前和重建後的明華大廈。

沙田乙明邨是房協「齊樂同行」跨代共融計劃的首個試點。當中引入「芬蘭木棋」，讓老友記們活動手腳之餘亦享受共融之樂。

（資料及相片由客戶提供）