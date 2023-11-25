叱咤頒獎禮│三個大獎5強戰況 　Dear Jane連續11年入圍望一雪前恥

一年一度的樂壇盛事《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 2023》 即將於明年1月1日舉行！商台今日（24日）公布三個大獎的最新的5強入圍者，而我最喜愛的男、女歌手及組合大獎將於下周展開最後一輪投票，目前投票戰況可謂相當激烈，各位粉絲為偶像出力拉票，不斷在各大社交平台洗版，連登仔高度重視賽果，掀起討論熱潮！

我最喜愛的男、女歌手及組合大獎將於下周展開最後一輪投票。（IG@ cr881903）

連登仔力推尹光撼贏大熱張敬軒

現階段入選「我最喜愛的男歌手」5強的男歌手為尹光、姜濤、陳卓賢、張敬軒、盧瀚霆。從尹光有份入圍叱咤候選人開始，連登仔在討論區呼籲全民all in 光B（尹光），後來打入12強階段不斷被媒體廣泛報道，至今入圍5強階段，已經相當犀利！有網民力讚現時入圍情況，並表示：「多謝尹光踢走咗MC張天賦」，不過也有網民不滿直指：「你地踢走佐Edan，啲fans着晒火！」尹光曾在訪問表示不敢奢望能夠打入5強，隨即真情剖白：「我唱歌53年都未去過叱咤，能夠入圍已經好感恩，多謝各位嘅投票！」

以上入圍五強的男歌手，除了尹光和陳卓賢之外，其餘三位都有奪得過這一項殊榮。而奪得過這個獎項的張敬軒，他接受訪問直言希望尹光能夠奪得殊榮，不過事後他又向歌迷表示：「我想話我好多年都冇試過想自己拉票，我會拍一段拉票嘅片，我自己睇獎項已經唔係好似後生嘅時候，唔係好似細個嗰陣時咁，我睇到大家咁樣幫我拉票我覺得我好想上台！」自從公布五強的入圍者，網民不斷發出貼文寫上「聽我講，張敬軒將來仲有機會，尹光係成世人唯一亦都係最後一次！」、「一句講哂、張敬軒定尹光」及「支持軒公定光 B」。反而同樣入圍的MIRROR 成員姜濤、盧瀚霆及陳卓賢不入流，相較之下關注程度略為低！

「我最喜愛的男歌手」5強。（IG@ cr881903）

入圍女歌手5強年齡差距問題備受關注

講到今年入圍「我最喜愛的女歌手」5強現時的戰況，目前入圍的候選者分別是李幸倪（Gin Lee）、梁嘉茵（Serrini）、陳蕾、鄭欣宜、謝安琪。以上名單當中只有鄭欣宜和謝安琪曾經奪得過這個殊榮，而其他三位入圍者曾經在不同年份也有有打入過五強階段。連登仔搞笑在社交平台分析入圍女歌手的年紀，並留言直指年齡差距大：「年齡介乎 33至46歲！」

在一眾入圍者中網民高度討論的是鄭欣宜從2021年開始入圍這個獎項，分別擊敗同年有份入圍的梁嘉茵及陳蕾，連續兩年冧莊贏得這項殊榮，成為大熱人選之一。不過因為鄭欣宜傳出情緒狀態不佳神隱數月，會否出席頒獎是網民其中最關注的焦點之一，更留言指出：「欣宜神隱都五強」、「認真問欣宜今年有入出歌咩？點解入選到？」另一個關注的焦點是，李幸倪加入轉了唱片公司加盟英皇相隔五年再次入圍五強，再次遇上當年曾擊敗她奪得殊榮的謝安琪，能否打破宿命反敗為勝！

「我最喜愛的女歌手」5強。（IG@ cr881903）

Dear Jane過去入圍10次組合獎未贏過

最後提到今年入圍「我最喜愛的組合」5強的組合COLLAR、Dear Jane、ERROR、Lolly Talk、MIRROR。組合獎討論程度不及男女歌手獎，未有見到網民瘋狂洗版的情況！提到今次入圍組合獎的名單，兩隊人氣的新進近代女子組合Lolly Talk及COLLAR也是第一次入圍這一個獎項，而早前Lolly Talk接受訪問對於奪得獎項的信心，她們表示：「我哋太專注係演唱會，所以都冇話想攞乜嘢獎，見到有好多波板糖（粉絲名）投咗票，我哋好開心係佢哋最愛嘅歌手，見到Fans呢一啲舉動更加感動！」此番言論似乎對於爭奪獎項的野心並不大。其實對於女子組合能奪得這項獎項是相當困難，因為對上一次奪得這項的女子組合已經是2005年at17，過去的17年大贏家都是男子組合為主！

至於男子組合的競爭情況比較激烈，因為入圍名單五強男子組合佔三個，MIRROR與ERROR都是2021年開始入圍這項獎項，不過MIRROR從入圍開始已經連續兩年成功冧莊取得這項殊榮，擊敗同年有份入圍的Dear Jane和ERROR。今年是Dear Jane第11次入圍，過去的10次都從來沒有成功跑出，未知今次賽果是否有望擊敗現時超強人氣的MIRROR ，一雪前恥！