梁慧恩昔日Roadshow主持 產後抑鬱十年住過精神科病房

梁慧恩(Viann)曾是大家很熟悉的藝人，她透過主持巴士上的Roadshow節目入行，之後在亞視擔任節目主持，和參演過多部電影，還出過唱片、寫專欄、出書，可說是個多棲藝人。當年她邊做藝人邊進修，在2011年9月以優異成績從理學碩士畢業，翌年她與富商二代林忠豪之堂弟林忠澤結婚後淡出娛樂圈，並再重返校園成為博士研究生，主要研究海洋生態及保育工作，及後因專心湊女而停學。

2012年，梁慧恩（右）與林忠澤結婚後淡出幕前。（梁慧恩Facebook照片）

最近她在Youtube開了自己的個人頻道《恩恩向榮》，說：「以前RoadShow嘅Viann返返嚟為大家服務啦，請多多支持！」在介紹這個頻道時她說「主要講情緒！」原因是有感近年香港人受情緒困擾十分嚴重，她就是其中一個。她自爆女兒出生後患上產後抑鬱，「被人捉咗去睇精神科醫生，可以大膽同大家講，我係第一個公眾人物，住過公立醫院嘅精神科病房，過去10年睇過11個精神科醫生，當然見我可以出番嚟同大家講嘢，講嘢又咁流暢，我係屬於輕微嗰啲，其實就好似傷風感冒咁，不同係一個長期啲嘅病啫。」

梁慧恩和大家分享自己的情緒病經驗。（熒幕截圖）

梁慧恩(Viann)說因為要全職湊女，所以消失在幕前10 年，到女兒有自己世界和朋友，她便去嘗試不同工作，但都找不到自己，最後決定返回幕前，先從做Youtube開始。她說之前專心做媽媽的她和潮流脫節，「我係老土到喺舊年先知有MIRROR呢個男團。」