媽咪級女神機場被偶遇生圖曝光　被爆行李撞到人一舉動惹網民熱議

名人明星經常都要周圍飛，在機場偶遇他們的機率相當之高，最近就有網民於機場偶遇鍾嘉欣，並把影到她的片段放上社交網分享，公開了嘉欣bb的生圖。該名網民還分享了她與鍾嘉欣在機場等行李期間互動的經歷，隨即引起網民討論，甚至重提嘉欣是「雙面人」的傳聞。

鍾嘉欣已是三子之母”(ig圖片)

偶遇嘉欣的博主以「和鐘嘉欣同一個航班是什麼體驗」為帖文主題，留言寫道：「登機後，我在鋪床，她從我身邊走過。我的心里就想她長得好像鐘嘉欣。等行李的時候她正在打電話，那把聲音一出來就是嘉欣BB無疑了。她的行李箱太重，拿的時候不小心蹭到我的推車還跟我說sorry 。太低調了。😭護花危情，法證先鋒，巨輪到星空下的仁醫，這些TVB的劇陪伴了我整個青春。#溫哥華」力證嘉欣待人有禮人品好，博主並未有透露在那個機場偶遇嘉欣，估計是溫哥華機場。

Linda與老公。(鍾嘉欣ig)

片段中可見鍾嘉欣一身便服打扮，在黑色緊身褲之下，盡顯高佻苗條的Fit爆身材。嘉欣當時獨個兒推着行李車，在行李輸送帶前等候行李，身旁不見到有助手陪同。不少網民都留言討論，指素顏的嘉欣生圖狀態超好，即使打扮樸實，又靚又高的她在人群中亦相當搶眼。有網民就表示曾在香港跟嘉欣做鄰居，另一網民即問：「聽說她脾氣差，不理人，是嗎？」有網民搭嘴說：「不拍照而已，很正常，香港明星就是普通人」另外又有網民重提嘉欣曾被爆料指是「雙面人」的傳聞，其他網民即指嘉欣已親自回應過了。

鍾嘉欣上載一家五口全家福。（IG：@chungkayanlinda）

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