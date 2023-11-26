COLLAR前成員So Ching被問有冇同「佢哋」聯絡　直指價值觀唔同

女團COLLAR前成員蘇芷晴（So Ching）半年前退團，專心照顧因MIRROR紅館演唱會隨屏意外而受重傷的男友李啟言（阿Mo），並重回跳舞老師行列。坐擁25萬Followers的她，近日在社交平台開問答，其中就披露阿Mo情況，當被問到同「佢哋」有冇聯絡時，So Ching未有開名，但暗示彼此價值觀不同，其後有網民發現，她已Unfollow COLLAR 7位前隊友。



So Ching半年前宣布退出COLLAR。（IG圖片）

So Ching開問答，不少支持者都洗版表示很想再睇到她的幕前演出，叫她不如自己出歌，她回答：「唔知將來會點，一切都係順其自然，依家好好鞭策自己、裝備自己，等唔同機會來到自然有得選擇。」又叫大家先留意她的YouTube。有人關心阿Mo近況，其實So Ching日前已講過不方便透露太多，叫大家可以透過每星期的代禱信了解他的最新情況，不過當再有人問，So Ching就說：「佢每日都好努力。」

So Ching近日有去不同地方旅遊散心。（IG@soching_nat）

So Ching指阿Mo每日都很努力，但就不便透露太多他的情況，叫大家留意家人發布的代禱信。（IG@soching_nat）

此外，有人問So Ching還有沒有跟「佢哋」聯絡，她說：「呢度嘅『佢哋』我會解讀為好多唔同人，我諗主要係同我價值觀唔相似嘅人，but it’s okay，一年多呢段時間入面發生咗好多大大小小嘅事，仍然學習緊點樣放低一啲執著，令自己唔好咁唔開心，一切順其自然吧～」雖然無論問與答都冇指名道姓，不過網民都推測「佢哋」可能就是7位COLLAR成員，並留意到她已Unfollow一班前隊友，現時只有Follow前經理人阿Wing以及COLLAR官方IG，令人聯想當日可能是不歡而散。

So Ching被問有冇同「佢哋」聯絡，直認價值觀不相似，而自己亦在學習如何放低執著。（IG@soching_nat）

睇So Ching回答其他問題：

不過，網民都支持So Ching，有人說：「同事還同事，朋友還朋友，如果冇再一齊做嘢都冇乜所謂，大家只係生命中嘅過客。」並建議她已退出娛樂團，應給予她空間。