44歲最靚人妻台灣放天燈被斥危險　IG高EQ回覆自爆中「旅遊陷阱」

現年44歲的官恩娜（Ella）中法混血丈夫Juan-Domingo Maurellet婚後誕下一對仔女，婚後淡出娛樂圈，專心做人妻及好媽媽照顧家庭。官恩娜雖然淡出幕前，但仍經常更新社交平台抒發所感。早前她轉載有導師上課時非禮學童的新聞，並分享為女兒報讀興趣班時詢問職員課室內可有閉路電視，卻被職員指她神經過敏，「咁驚唔好學囉」，引來關注。

官恩娜早前分享西藏旅遊心得。（IG截圖）

早前官恩娜一家人到台灣旅行，並專程到著名景點十分鐵道放天燈。官恩娜拍下放天燈片段，官恩娜在天燈寫上「減肥成功」、「小人遠離」等心願，而女兒更在天燈畫下小人圖案，十分可愛。

官恩娜2015年嫁法籍老公，先後誕下一子一女。（IG圖片)

官恩娜好靚。（圖片來源：視覺中國）

惟放天燈向來備受爭議，有人批評指放天燈會造成環境污染，半空燒毀墜地有機會釀火災。有網民在帖文下留言勸官恩娜不應放天燈，「祝你願望成真，但是現在天氣乾燥，實在不應該放天燈呢」、「其實放天燈會造成好多地方火災，google 好多新聞」。

而官恩娜回覆網民解釋，放天燈全因被導遊誤導，「 被導遊誤導說台灣政府批准放天燈，是因為他們的天燈燃料只會維持到升上天空後就會熄滅，然後政府委派了很多人專門收拾掉下來的天燈，這真的是旅遊陷阱，應該什麼時候也不適合放天燈吧，我這是之前去台灣發生的，不是最近。」她又表示已上網查資料，才發現「原來有這麼大的問題」。

官恩娜日前曬出台灣放天燈片段。（IG圖片）

官恩娜日前曬出台灣放天燈片段。（IG圖片）

官恩娜日前曬出台灣放天燈片段。（IG圖片）

女兒都一齊放。（IG圖片）

官恩娜被斥不應放天燈。（IG圖片）

官恩娜被斥不應放天燈。（IG圖片）

官恩娜好靚。（IG圖片）