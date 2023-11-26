社內相親｜Anson Lo咀完陳漢娜聽到「姨母笑」　Edan床戲步驟多

盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）聯同陳漢娜、沈殷怡合演ViuTV劇《社內相親》，改編自同名浪漫愛情韓劇。「登神」再次合作，默契十足，亦令呢個訪問大暴走，尤其一講到床戲時⋯⋯



Anson Lo指《社內》時，經常返到屋企都霸總mode，對教母講嘢即簡短又冷淡。「好在佢不黝都知我一拍戲就變第2個人。」（葉志明攝）

Anson Lo在劇中飾演霸總Timo，既高冷、又固執同自戀，他表示早在得知要接拍時，已經欣賞過韓版，反觀Edan當初睇完兩集就棄劇。「知道要拍都即時追返晒，因為嗰陣仲出劇本。」 由於角色十分自戀，對白如「我咁有錢又咁靚仔」老是常出現，Anson Lo話雖然同編劇簡化過，但每次開心都覺得嘔心，而Edan就聽到翻白眼。

180度轉身拍床戲。（葉志明攝)

Timo在劇中不時被催婚，Anson Lo表示現實中都曾規劃過自己嘅結婚、生仔，如果簡單地過人生。「因為由細到大成日都父母傾人生點過，幾時結婚、幾時生仔，但fail晒架啦。本身個plan係26歲結婚、28歲生第一胎、31歲生第二個⋯⋯出道頭一兩年父母都有問， 但而家完全無問，因為都知我事業為重，呢10年內都build up自己事業。」Edan說自己從未規劃人生，被笑是浪子一名。

Edan同Anson Lo大讚家英哥記對白快、拍攝時間就算幾長都無怨言，十分犀利。（葉志明攝）

Edan在劇中其中一場與沈殷怡的咀戲在鬧市進行，他說被圍觀多少有點不自在，反觀Ason Lo與陳漢娜咀時，因為大家都太過專注在「點先唔撞到鼻」而遺忘了尷尬，而講到床戲，Anson Lo透露拍攝前狂操肌，一心諗住可令觀眾大飽眼福，結果⋯「本身為close up都操得幾滿意，但原來一咀就遮住晒，睇playback時 『咦，個胸肌去咗邊？』覺得嘥晒 。」Anson Lo拍床戲時，沈殷怡都忍唔住要圍觀，Edan就因為忙住谷肌而完美地錯過，所以訪問當日聽到Anson Lo 講述時，比在場記者更好奇，又大讚夠讚，但Anson Lo就覺得還好，但因為睇playback時聽到工作人員「姨母笑」，足見成果令人滿意。至於Edan與沈殷怡，他一開始表示無咩嘢，經提醒「撕開衫」後，他才說「因為無講我哋飲醉咗， 所以180擰轉，好多step ⋯⋯」

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上次合作《大叔的愛》叫好又好座，但Edan今次無諗超越與否，因為兩劇性質不同。「如果大家有睇《大叔》，會比較想大家有『呢兩個演員好唔同 』呢個諗法。」與Edan再次合作，Anson Lo 認為大家在溝通時能夠更直接。而Edan認為大家累積了經驗，開始清楚知道想要什麼。「 知道點封處理，默契又好咗，會快啲做到件事。」

服裝：Berluti, Harvey Nichols, Giuseppe Zanotti （Anson Lo、Swank, Christian Louboutin （Edan）

化妝：Mayling Suen @Annie G. Chan Makeup Centre（Anson Lo、Giann Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre（Edan）

髮型：Denny Ku @CHIC Private I salon（Anson Lo、Man Chan @CHIC Private I salon（Edan）

形象：PIPA Creative