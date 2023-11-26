新聞女王｜劇中原來有位爆肌真主播　曾效力兩大新聞台擁超強CV

TVB劇集《新聞女王》熱播中，就連前主播麥詩敏、姚雋彥等都有先後出聲指情節誇張，但原來這套劇更有一位爆肌前主播出演，他就是現年44歲的蔡誌恩（Vincent），曾先後效力有線及無綫新聞台！



在《新聞女王》中扮演SNK News高級主播的蔡誌恩，入行前早就做過有線新聞及無綫新聞台。（IG@vincecychoi）

蔡誌恩絕對擁有超強CV，他本身是讀香港城市大學會計系出身，曾擔任審計師和空少，05年經靚女主播曾美華介紹下，應徵加入有線新聞台做主播。翌年，他過檔無綫新聞台，只做了不夠一年就離開，全職做模特兒。從社交平台照片所見，蔡誌恩雖然年過40，但身型保持得非常好，更操出一身爆肌！

蔡誌恩05年加入有線新聞台。（IG@vincecychoi）

其後，蔡誌恩過檔無綫新聞台。（IG@vincecychoi）

蔡誌恩透露自己入行是經好友曾美華介紹，對方同樣做過主播和模特兒。（IG@vincecychoi）

近年蔡誌恩簽約邵氏旗下，因當年做主播培養出的字正腔圓咬字被相中，在《逆天奇案》擔任檢察官，表現獲讚；又曾在《法言人》、《寵愛PetPet》先後扮演律師和檢控官，可說是無綫新一代御用律師。

蔡誌恩是新一代「御用律師」。（IG@vincecychoi）

除了拍劇，蔡誌恩曾主持國語娛樂新聞台。（IG@vincecychoi）

他不時在IG分享以往做主播的點滴和大曬報新聞靚仔相，有Fans稱他「新聞王子」，原來他入行前很少睇新聞、又透露自己用10分鐘搞掂出鏡的化妝和髮型、更搞笑分享在主播枱後著牛仔褲報新聞的舊照，寫下：「#枱底冇鏡頭 #下身著乜話知你 #上身見得人咪得囉 #西裝恤衫加短褲涼鞋先係走喺時尚嘅尖端 #Fashion我識條鐵咩」

蔡誌恩曾分享著牛仔褲報新聞的舊照。（IG@vincecychoi）

今次他在《新聞女王》中，擔任馬馬國明旗下「佐治黨」的其中一位高級主播高睿軍，蔡誌恩曾出Post表示雖然戲份不多，但很感恩可以做回「老本行」，並感謝監製鍾澍佳和監製關文深指導。

蔡誌恩（前排左二）在《新聞女王》飾演馬國明「佐治黨」旗下其中一位主播。

蔡誌恩（左下）與《新聞女王》劇組合照。（IG@vincecychoi）