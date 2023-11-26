馬國明唱歌勁好聽　激罕開金口唱《仍能情深愛上》：呃飯食啫

作為一個專業滇員，TVB藝人馬國明甚少公開演唱，要數他在香港唱Live的話，可能就要追溯到2019年除夕的時候。想聽馬國明唱歌，或者可以聽聽譚嘉儀和馬國明合唱的《願留住你》。臨近聖誕節，今日（26/11）馬國明出席商場活動時，竟然再度開金口唱鄭伊健的《仍能情深愛上》，而且還唱得十分不錯！



馬國明出席商場活動時開金口唱歌。（陳順禎 攝）

馬國明出席商場活動時開金口唱歌。（陳順禎 攝）

馬國明接受《香港01》訪問時，坦言自己不是歌手的材料，不過每次出騷前都會盡力練好要唱的歌曲。他笑言：「我又唔識玩魔術，識嘅都可以喺台上面玩魔術。唱歌係最簡單可以登台時做嘅嘢。我唱歌唔叻嘅，就苦練嗰幾首囉，間唔中得閒就練多首，又加啲落去（歌單）咁。」

馬國明唱鄭伊健的《仍能情深愛上》，又真係唔錯。（陳順禎 攝）

馬國明表示，在香港表演唱歌通常都是一首起兩首止，反而外國出騷登台就會唱得比較多。他說：「外國登台可以唱一part 45分鐘，我都唱過㗎！就7，8首咁。」說完，他就趁機宣傳：「我都OK㗎，可以唱一part 45分鐘，哈哈，有需要可以搵我！」記者笑言，可能會有人找他開演唱會，馬國明又說：「我無任歡迎呀！因為出埠登台係幾開心，嚿錢又唔細。本身我唔去卡拉OK，就算去坐我都係唔唱歌嗰啲人，有event表演我先至去練，我絕對唔係一個歌星或者歌手，所以我成日都話，我唱歌係呃飯食。」

馬國明唱鄭伊健的《仍能情深愛上》，又真係唔錯。（陳順禎 攝）

雖然馬國明唱歌只算是「兼職」，但他唱歌卻十分認真。他說：「以前有搵老師練，因為出去登台唔係喺卡拉OK，又唔可以太離譜嘅。同埋我有啲朋友都係音樂人，所以有啲歌個key唱唔到，我要搵佢降key。其實唔係卡拉OK咁撳個製，而係要搵佢重新彈過首歌，再錄低，出埠再播返出嚟，啲聲會靚好多。」