馬國明湯洛雯結婚太太打理聯名戶口　「兩個字」解決婆媳財政分配

馬國明和湯洛雯的婚期臨近，今日（26/11）馬國明出席公開活動時有不少傳媒都問起他們的婚禮事宜，但可能馬國明想盡量低調的關係，也沒有透露十分多內容。馬國明接受《香港01》訪問時說：「都七七八八，但係好多detail嘢我唔可以講。真係唔好意思，但係適當時候佢會講，或者係發相之類，都係交返畀佢。」



馬國明好坦白，話而家婚禮都係靠未來老婆湯洛雯負責。（陳順禎 攝）

馬國明續說：「始終係我開緊工，成個婚禮好多嘢都係佢做，最多我唔使開工時就幫吓手，所以佢plan請邊個，或者安排到邊度，佢想講或者未想講住呢啲，就真係要問返佢。我都係尊重佢，因為係佢負責。」

湯洛雯「撒嬌」馬明唔幫手

湯洛雯有沒有投訴？馬國明笑言：「eh...有時會撒吓嬌囉，會有嘅，雖然佢都好明白我要開工，因為而家《飛常日誌》有個景要深夜先拍得，所以啲rundown係夜晚拍到第二朝9點、10點，但係嗰個係我嘅主景，辛苦啲但係佢都體諒我嘅。佢有時會撒吓嬌啦，咁我就氹返佢啦。」婚禮定在什麼地方？馬國明表示早前訪問已提及過，因為爸爸媽媽年齡大的關係，所以他們不會定在太遠的地方，會選擇在幾個小時內飛到的地方。

馬國明、湯洛雯拉埋天窗。（IＧ@roxannetong）

婚禮花費大嗎？馬國明坦言：「冇辦法，使費都係大，但係我又覺得冇乜所謂，一生人一次。我哋都唔係豪搞，但係有啲錢真係要使，女仔都係一生人一次、嗰啲錢冇得慳。女仔會有好多想法，但係男仔就冇，只要覺得搵啱人就得。」

馬國明透露湯洛雯將升任「財政大臣」。（陳順禎 攝）

「兩個字」解決婆媳財政分配

馬國明大讚，雖然使費不少但「話事人」湯洛雯卻十分知慳識儉。他說：「每條數佢分得好清楚，全部都mark晒畀我睇，所以我對佢好有信心。佢想個婚禮完美啲，所以在我角度睇最緊要大家開心。」馬國明勁讚湯洛雯知慳識儉，婚後會不會將財政交給她打理？馬國明坦言會開一個聯名戶口。他說：「其實結咗婚之後啲錢都冇乜分㗎啦，首先一家人係唔使分。如果你問我，我覺得開聯名戶口就好啲。本身我同我阿媽都有個聯名戶口，咁我又覺得幾好。」媽媽和（未來）太太的聯名戶口怎樣分配？馬國明就十分佛系的說：「總之公平就得㗎啦！」