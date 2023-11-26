麥詩敏披露主播工作實況　解釋點解講完再見一定要戙起疊紙！

麥詩敏自從離開無綫新聞台後有不少搞作，除了在HOY TV做主持外，亦不時與網民互動。近日無綫劇《新聞女王》熱播中，她早前都有批評劇中部分情節失實，而她亦趁機開問答，拍片讓粉絲更了解主播的真實情況。

麥詩敏曾在「無綫新聞部一姐」之稱。（電視截圖）

冇做主播後，麥詩敏（右）在HOY TV主持《健康寧飲食》。（IG@hk.hoy）

麥詩敏共答了7條問題，先是首次做主播會否緊張，她說：「絕對會啦，第一晚做主播嘅時候超級緊張，好崩緊狀態，播完新聞成個人背脊都好痛，同埋隻腳就嚟抽筋。」至於耳機會聽到咩，她說是導演的指令，因為導演會在適當時刻叫她開聲說話或是跟觀眾講拜拜。

麥詩敏透露報新聞時，導演會透過耳紙畀指令。（IG@glorrrrr）

她透露主持《香港早晨》的話通常會中午12點左右放工，自己雖然喜歡返早更，不過由於凌晨就要起身，所以都幾攰，收工後除了做瑜伽、約朋友、食午飯外，都要好好休息。此外，有觀眾朋到為何每次報新聞講完拜拜後，都要整理手中紙張、豎起疊紙，她解畫：「基本上可以唔『戙』，但係戇居居望住鏡頭笑咪仲搞笑？」

被問為何講完拜拜一定要戙起疊紙，原來只是因為對鏡頭傻笑、手部冇嘢做會很戇居。（IG@glorrrrr）

最後兩題，有人問如何保養聲帶，麥詩敏表示自己不吃辣，也不吃煎炸食物。而被問八號風球、黑雨等會否返工，她說：「絕對要啦，如果唔係，你喺屋企睇新聞嘅時候，邊個同你講8號風球已經落波，叫你起身換衫返工呢？」