「劉德華女友」劉雅麗激罕現身 曾拍攝荷里活電影

藝人林建明（大姐明）早年已經淡出幕前，因為身體健康的問題已經過著半退休的生活，間中也會與圈中好友聚會。日前（25日）大姐明在社交平台上載了與好友聚會的照片，而相中竟出現了一位很久沒見的藝人…



林建明在社交平台上載了與好友聚會的照片。(fb@林建明 Meg Lam Kin Ming Victoria)

大姐明的照片中可以見到80年代很火的劉雅麗，她寫下：「非常多謝吳麗珠安排，出錢出力！邀約80後的前輩午餐，喜氣洋洋！余慕蓮，盧海鵬，梁葆貞（順嫂），三位都身體健康！精神奕奕！特別係順嫂就最醒！」相中除了劉雅麗外，還有多位前輩一起聚會，同場有：賈思樂、吳麗珠、梁葆貞、盧海鵬和余慕蓮等人。

大姐明的照片中可以見到80年代很火的劉雅麗。(fb@林建明 Meg Lam Kin Ming Victoria)

大姐明與一班好友飯聚。(fb@林建明 Meg Lam Kin Ming Victoria)

梁葆貞、盧海鵬和余慕蓮雖然已經80多歲，但看上去精神仍然很好。而80年代很火的劉雅麗當年與德國男友結婚後便移民外國，淡出幕前專心相夫教子。而今次劉雅麗再出現時，竟然與大姐明、賈思樂及吳麗珠站在一起時，一點都不像快70歲。她看上去都未見有「歲月的痕跡」，果然心境影響身體。

梁葆貞、盧海鵬和余慕蓮雖然已經80多歲，但看上去精神仍然很好。(fb@林建明 Meg Lam Kin Ming Victoria)

劉雅麗1976年經TVB藝員訓練班後入行，已經活躍影視圈，她當年曾在電視劇《蘇乞兒》中飾演劉德華女朋友鄺慕男。除此之外，劉雅麗亦有不少演出的機會，例如在1983年時，參與荷里活電影《Uncommon Valor》的製作，當時她以女主角身份去參演這一套電影，與男影星Gene Hackman合作，認真令人羨慕。