新聞女王｜劇中體育主播獲讚專業　曾是有線娛樂新聞台開國功臣

無綫台慶劇《新聞女王》自開播以來，不但掀起一股追劇潮外，還引起中、港網民熱烈討論，當中除了佘詩曼、馬國明、李施嬅及高海寧等一班主角鬥好戲外，其餘一些小角色也受到網民關注，繼日前報道過的44歲蔡誌恩，曾任有線和無綫兩大新聞台主播後；劇中原來還有位真主播，同樣曾效力有線和無綫，不過範疇不同，隸屬娛樂新聞台，他就是飾演SNK News「體育主播」伍家豪的莫家淦。



主播這個工作對莫家淦來說並不陌生。（IG@keith_mokkakam）

莫家淦劇中飾演SNK News「體育主播」伍家豪。（IG@keith_mokkakam）

莫家淦雖然在劇中戲份不多，但表演專業，令不少觀眾留下深刻印象。他日前在社交平台套用已故香港著名體育記者伍晃榮的金句「球（波）是圓的」發帖，寫道：「『球是圓的』報道新聞，我是專業的」。

劇中演出獲網民讚專業。（IG@keith_mokkakam）

莫家淦在小紅書拍片自我介紹。（小紅書截圖）

對演主播有種似曾相識的感覺。（小紅書截圖）

莫家淦還拍片自我介紹：「大家好，在新劇《新聞女王》裏面，我所適應嘅角色，係一個相當專業嘅體育主播。呢個角色對我嚟講係有少少似曾相識，大家知唔知點解？」隨後播出他將以往效力有線和無綫兩個娛樂新聞台的片段剪輯成的短片。而他也曾在訪問中提到他的口才、即時反應都是從主播台練習回來的。

莫家淦可說是當年有線娛樂新聞台開國功臣之一。（小紅書截圖）

其後過檔無綫娛樂新聞台。（小紅書截圖）

當年也有出去採訪。（小紅書截圖）

主持風格搞笑。（小紅書截圖）

好青春。（小紅書截圖）

曾採訪不少明星藝人。（小紅書截圖）

不少網民看完都感到驚訝：「哇！原來你曾經是主播，好意外啊」、「原來係真主播」、「原來係你，你有嚟貴州踢村超的。」更有網民激讚：「我仲以為真係借咗新聞部個體育主持過嚟幫手呀，真係報道得勁專業，讚讚讚～」。

獲得網民激讚。（小紅書截圖）

成功吸引網民注意。（小紅書截圖）

曾與陳貝兒拍檔。（受訪者提供）

其實如黃翠如、梁嘉琪、麥美恩、朱智賢及鄺潔楹等，拍劇前都曾經做過娛樂新聞台主播。現年41歲的莫家淦於2004年大學畢業後，即加入有線娛樂新聞台擔任主播，算是開國功臣之一，之後2013年轉到無綫擔任無綫娛樂新聞台主播，及後有機會參與劇集演出，惟發展平平，最深入民心是《愛·回家之開心速遞》中的「王朝」。莫家淦現與無綫轉為基本藝員合約，去年更簽約譚詠麟旗下，主攻內地發展，早前於內地短視頻劇《重啟2003》更一嘗男一滋味。

莫家淦在《愛‧回家之開心速遞》中飾演接龍保安「王朝」。（IG圖片）