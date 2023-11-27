新聞女王｜60歲龔慈恩皮膚白滑如少女　用食蟹暗示飛爺搞權鬥

無綫（TVB）劇集《新聞女王》第5集講到，「Man姐」佘詩曼假辭職失敗，幾乎變成了真辭職。「飛爺」鄧智堅更打算幫佘詩曼搞歡送會。知道自己快將離開SNK的佘詩曼就前往「SNK皇太后方太」龔慈恩的家中求見，不過管家就表示「方太去咗遊輪未返」。下一秒，龔慈恩和鄧智堅正在家中食蟹，原來「飛爺」背後的靠山一直都是「SNK皇太后方太」。



第6集中，雖然龔慈恩只是短短出現了一分鐘時間，加起來台詞可能也不足十句，但已氣場十足！當中龔慈恩和鄧智堅以「食蟹」比喻SNK權鬥環境更是一絕。方太說：「佢話有得揀先至係老闆，不過得兩個選擇我開始嫌少，如果有三個就好啦。」這時候「飛爺」就回說：「我明白晒！」簡單一句，就交代了原來令到佘詩曼與馬國明相爭，再到現在鄧智堅想捧「第三勢力」李施嬅上位，全是由龔慈恩在幕後操控，各人在她眼中都只不過是一隻棋子。

劇集中飾演霸氣的「皇太后」方羅麗嫦，現實中龔慈恩同樣是個堅強的女人。她在1984年開始在TVB出演，第一部作品為《秋瑾》，之後因為出眾的外貌而獲擔任多套劇集第一女主角。1996年因為於《西遊記》一劇飾演觀音獲我空前成功，不過她就決定為照顧家庭在事業高峰期淡出幕前。

龔慈恩扮演觀音。（截圖）

60歲的龔慈恩與後生時的她相差無幾。（YT截圖）

1990年她和商人霍振華結婚，可是在馬來西亞拍劇回港發現丈夫出軌，於是決定離婚，兩人婚姻只經歷了短短一年多。

她與台灣演員林煒在1991年拍攝《雪山飛狐》認識，後來二人註冊結婚並育有一子一女，而龔慈恩為照顧家庭毅然決定淡出幕前。龔慈恩跟隨男方在台灣生活了3年，但為了照顧在香港的長輩，就在2002年帶著女兒回港生活，二人也因此開展遠距離婚姻。

好景不常，林煒在2019年被拍到與同齡女總裁劉灼梅在路邊擁吻，當時已婚人夫林煒出軌新聞瘋傳，且林煒隨即承認與新聞中女主角關係。其後龔慈恩也發聲證實二人已經分居兩年並辦理離婚，而兩名子女也理解及尊重他們的決定。後來龔慈恩也提及過離婚主要是夫妻分隔兩地，林煒沒法適應香港生活，而她要留在香港照顧還在讀書的子女，所以讓關係漸行漸遠了。

點擊下圖 龔慈恩後生時有幾靚：