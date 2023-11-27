新聞女王｜監製爆佘詩曼係Man姐最佳人選　一個原因不安排感情線

無綫（TVB）劇集《新聞女王》成為近日香港、內地兩地最多人討論、追看的劇集。佘詩曼飾演的「Man姐」和馬國明飾演的「George」的交鋒令人大呼過癮，除此之外，李施嬅（飾張家妍）、高海寧（飾許詩晴）、何依婷（飾徐曉薇）、鄧智堅（飾飛爺）等糾纏在SNK權鬥中亦十分精彩。早前有傳媒訪問《新聞女王》監製鍾澍佳，鍾澍佳就直言：「沒有佘詩曼，應該不會拍《新聞女王》。」



佘詩曼是飾演文慧心的最佳人選

《新聞女王》監製鍾澍佳受訪時，表示佘詩曼是飾演文慧心的最佳人選。他表示看中了她的個人經歷、表演技巧，對工作的投入的特質，形容佘詩曼本人有「大姐大」的性格，會照顧別人也會為別人着想。鍾澍佳更舉了一個例子，如果她看到有人咳嗽，她就會帶給你咳藥水，也不會和他說太多話。鍾澍佳表示佘詩曼關心別人是用行動表現出來，看上去很高冷，實質內心很溫柔，很溫暖。

點解冇乜感情線？

不少觀眾都留意到，其實《新聞女王》沒有過多談情說愛的感情線，原來這也是鍾澍佳的有意為之。他覺得如果加插感情線後，會有些跳戲，令主線劇情失焦。為什麼會有這些設家？他就表示劇中人物設定，每個人滿腦子都是事業，其他事都不會重要。鍾澍佳更透露，段段劇情將會慢慢透露各人的過往經歷，也會交代為什麼他們會變成現在這樣。不過鍾澍佳也強調，他們都有一個共同點，就是每個人對新聞的真實性，對新聞道德都非常有堅守。