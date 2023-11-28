前TVB高層為華姐老婆高調慶生　粉碎婚變傳聞獲讚「最帥男人」

現年43歲的藝人王祖藍曾空降出任「首席創意官」，惟去年初有報道指王祖藍因鍾嘉欣失落視后，與高層樂易玲及曾勵珍反面，憤而辭職。數月後祖藍稱只要TVB有需要幫手，隨時為總經理曾志偉服務，不及後其頭像及介紹已於TVB官網神秘消失。雖然已淡出TVB，但今年台慶仍帶細細粒回巢表演，足見同TVB關係良好。

王祖藍更嚇到「口張開」，只懂大笑。(節目截圖)

王祖藍在節目中扮演「淋作」，演唱「最佳女友」。(節目截圖)

王祖藍打拼事業，幸有賢內助賢內助李亞男（Leanne）照顧家庭，兩人結婚多年仍相愛如初。近日李亞男39歲生日，王祖藍曬出一條片慶祝老婆生日，片中王祖藍大讚老婆靚女又識煮飯畫畫，最緊要性格樂觀開朗又有趣，常爆出勵志金句，並感謝李亞男出現「讓我擁有一個美好的世界。」片中更有不少是王祖藍一家人絕密珍藏片段，相當溫馨。

王祖藍曬出一條片慶祝老婆生日。（抖音）

網民大讚王祖藍能娶到李亞男十分幸福，更指王祖藍個人不簡單，「結婚後才發現，男人的相貌並不重要，愛老婆，疼孩子，有擔當，有責任心，幫老婆分擔家務的男人最帥」、「王祖藍也不簡單啊，相貌平平娶到這麽優秀的老婆」，又指李亞男嫁啱人有福氣，「嫁對了人，你輕輕咳嗽一聲，他以為你感冒了，嫁錯了人，你上吊了 他以為你在蕩秋千，有多少姐妹認同的呢」。早前內地網絡盛傳王祖藍李亞男分居，今王祖藍曬甜蜜生日片段，粉碎婚變傳聞。

好溫馨。（抖音）

好溫馨。（抖音）

好溫馨。（抖音）

大讚老婆。（抖音）

大讚老婆。（抖音）

粉碎婚變傳聞。（抖音）

粉碎婚變傳聞。（抖音）

早前網上突然傳出王祖藍李亞男婚變。（小紅書）