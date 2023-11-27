TVB重組｜J2台、財經體育資訊台合拼成TVB+　下年削減超過200人

無綫（TVB）電視今日公布消息，宣布「重組電視廣播和電子商貿業務」。TVB公布的文件中亦透露了各頻道於黃金時段的收視，翡翠台有17.5點，J2 台有1.7點，無綫新聞台有1.9點，明珠台有0.4點，無綫財經體育資訊台有1.1點，並公布「TVB在香港經營以下五條地面免費電視頻道，總收視市場份額為 80%」。



TVB重組，將裁員超過300人。（資料圖片）

文中表示，現時的J2台和財經體育資訊台的內容將會合拼成為新頻道「TVB+」，主要為年輕觀眾內容製作一系列多樣化內容，包括戲劇和綜藝節目、體育和資訊性節目。TVB+的內容也會與現有的myTV SUPER和無綫電視社交媒體帳號等數字化電視廣播業務互動相結合。至於目前的財經體育資訊台播放的財經相關內容，包括與香港股市和房地產市場有關的節目，亦將會重新分配至現有的翡翠台和計劃中的TVB+頻道，以增加財經節目的收視率和覆蓋率。

J2台、財經體育資訊台合拼成TVB+。（資料圖片）

不過，文中也提及到，TVB將會減少整體節目製作時數，繼續大力投資黃金時段的製作，同時削減邊緣時段內容的製作預算，並停播未達到觀眾預期或商業影響力的節目。同時，TVB也公布了一些開支數字，2023年3月宣布並按計劃在2023年年底前實現，年度成本節約港幣2.6億元外，2024年也將再節省港幣1億元的內容成本，同時將削減這個業務分部的人員超過200名。

最後，TVB亦公布將把現時的線上平台「士多」與「鄰住買」合併，「士多」將成為「鄰住買」平台的組成部分。預計業務重組後的年度固定成本和經營開支將可削減約港幣5,000至6,000萬元。「士多」的網站和手機應用程式將於2023年12月19日停止營運，而約100名現時的「士多」員工也將離開集團。